Infarct în justiția din România? 5000 lei despăgubire pentru 10 ani de pușcărie?

În condițiile în care "criminalii cu chip de îngeri" se plimbă liberi pe străzi, iar oameni nevinovați zac în spatele gratiilor, ce mai înseamnă preocuparea pentru adevăr și respectul față de lege în România?

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu adevărul, trebuie să reținem că "fiecare pădure are uscăturile ei"! Din fericire pentru noi, încă mai avem și oameni de bună credință!

Dacă un om nevinovat primește despăgubire de 1000 euro, azi echivalentul a 5000 lei, pentru 10 ani de pușcărie, respectiv 100 de euro pentru fiecare an de pușcărie, cum este posibil ca statul român să acorde unui om politic suma de 25.000 euro despăgubire, pentru "afirmații defăimătoare pe tema achiziției de vaccinuri în timpul pandemiei de Covid"?

România normală?

Câți oameni nevinovați zac prin pușcării cu speranța că adevărul va ieși la suprafață?

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, alin. 2, prevede că: "orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită"; alin. 3, "orice acuzat are, în special, dreptul: (a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa; (b) să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale".

Considerând nevoia de adevăr, reiterez chinul și suferința îndurate de Marcel Țundrea, condamnat la 25 ani închisoare, din care a executat 12 ani, fără să fie vinovat, dar și durerea doamnei Viorica Vișan, condamnată la 16 ani de pușcărie, din care a executat 10 ani, fără să fie vinovată!

În condițiile în care Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, alin. 2, precizează că "orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită", cât timp a avut la dispoziție și de ce înlesniri a beneficiat domnul profesor Alfred Bulai, pentru a se apăra în fața execuției publice la televizor?

Circul mediatic la ce ajută?

"Ridicat de la domiciliu, condus la Parchetul pentru declarații, prezentat la Judecătorie pentru confirmarea reținerii și, în cele din urmă, transportat la Arestul Central", cine răspunde de faptul că domnul profesor a suferit, pe fondul diabetului și a epuizării psihice, un infarct?

Dacă medicul Arestului Central nu ar fi sesizat infarctul, astăzi mai vorbeam de domnul profesor Alfred Bulai?

Dacă "prezumția este percepută ca un beneficiu, o protecție juridică ce însoțește persoana pusă sub acuzare", cât de important mai este dreptul la apărare, în condițiile în care domnul profesor Alfred Bulai a fost dat afară de la catedra universitară și a fost "executat public", fără a avea dreptul de a se apăra?

Mediatizarea excesivă, nevoia de senzații, calitatea procesuală de inculpat, indică certitudinea că domnul profesor Alfred Bulai a și săvârșit presupusa infracțiune?

Vreau să cred că "afirmațiile speculative" nu pot fi apreciate ca fiind "similare unei hotărâri judecătorești"! Dacă domnul profesor Alfred Bulai va fi găsit vinovat, cu siguranță va răspunde în fața legii! Dar ce facem dacă intervine "achitarea", în condițiile în care a fost deja "condamnat" public la televizor?

Personal, cred în forța legii și în faptul că nimeni nu este mai presus de aceasta, indiferent de interese! Beizadelele "scăpate" peste graniță sau criminalii cu sânge rece apărați de vicii de procedură deschid deja drumul spre România de mâine?

Dacă adevărul nu mai contează, ce facem când inducerea în eroare sau abuzul pot trimite în pușcărie pe oricare dintre noi?

Cine se consideră mai presus de lege?

Drepturile unei persoane acuzate de presupuse fapte sunt prevăzute de art. 83, din Codul de Procedură Penală.

În aceste condiții, cum este posibil să se procedeze la "dovedirea vinovăției prin aprecierea că "profesorul Alfred Bulai a refuzat să ofere declarații inițiale", motivând, pe bună dreptate, că "nu este pregătit să se apere", în condițiile în care art. 83, lit. a, prevede că "Inculpatul (domnul profesor Alfred Bulai - n.n) are dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa"?

Potrivit prevederilor legale în vigoare, "suspectul sau inculpatul nu este obligat să-și dovedească nevinovăția, putându-și exercita dreptul la tăcere".

Să fie adevărat că tocmai exercitarea dreptului la tăcere a declanșat "setea de sânge" și în cazul lui Gabriel Oprea, fostul ministru de interne?

În ce temei a fost prezentat dreptul la tăcere al domnului profesor Alfred Bulai drept dovadă a sfidării față de opinia publică și față de organele de cercetare penală?

Potrivit art. 100, alin. 1, din Codul de Procedură Penală "în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge și administrează probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere".

În limitele prevederilor legale precizate, nu cumva există riscul ca opinia publică, nespecializată, în cea mai mare parte, în materie de drept penal să aprecieze declarația reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1, drept "antepronunțare cu privire la vinovăția" domnului profesor Alfred Bulai, înaintea hotărârii definitive a Instanței de judecată?

Ce se poate înțelege când există o asemenea declarație, potrivit "Open Sources" digi24.ro: "profitând de aceeași poziție, inculpatul ar fi pretins din partea victimei, repetat, prin sugestii sexuale conotative, favoruri de natură sexuală, și anume, să întrețină relații sexuale. Procurorul a mai afirmat (...) că "aceste fapte nu pot fi tolerate, este inadmisibil și inacceptabil și este de datoria noastră să asigurăm un mediu sigur în care educația să se desfășoare în condiții de respect, demnitate și integritate. Orice formă de abuz sexual, indiferent de context, este inacceptabilă, iar Ministerul Public va acționa cu fermitate împotriva tuturor persoanelor care comit astfel de fapte”.

Fără să am pretenția atotcunoscătorului, fără să pun sub semnul întrebării preocuparea organelor de urmărire penală pentru aflarea adevărului, nu cumva o asemenea prezentare de presupuse fapte contrazice prevederile "art. 100, alin. 1, din Codul de Procedură Penală, potrivit căruia, așa cum am precizat, "în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge și administrează probe atât în favoarea, cât și în defavoarea suspectului sau a inculpatului"?

Având în vedere timpul relativ scurt de la momentul în care organul de urmărire penală a cerut reținerea profesorului Alfred Bulai, cine are interesul să grăbească efectiv "condamnarea" acestuia, în condițiile în care poate că mai sunt necesare coroborarea declarației persoanei vătămate și a inculpatului cu alte probe care pot infirma sau confirma acuzațiile existente?

Potrivit jurisprudenței constante în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, "admisibilitatea probelor obligă la o serie de particularități" asupra cărora las specialiștii în drept să se pronunțe!

Dar cât de important este, în cazul domnului profesor Alfred Bulai, respectarea "principiului loialității administrării probelor"? Potrivit art. 101 Cod de Procedură Penală, alin. 1 „este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se obține probe".

În acest sens, mediatizarea excesivă a presupuselor fapte atribuite domnului profesor Alfred Bulai, promovarea unor mesaje scurte tip "profesorul pervers Bulai" nu contravin prevederilor art. 109, alin. 1, fiind posibil substitutul unor "îndemnuri" cu scopul de a se obține probe?

Cine dorește să își aducă aminte că "loialitatea administrării probelor" decurge din dreptul la un proces echitabil și implică o anumită „moralitate procedurală” a organelor de urmărire penală în activitatea de strângere a probelor, aptă de a asigura credibilitatea actului de justiție și aflarea adevărului?

Potrivit art. 99, Cod de Procedură Penală, "suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, nefiind obligat să își dovedească nevinovăția, și are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.”

În cazul domnului profesor Alfred Bulai unde se află "prezumția de nevinovăție"?

Cum poate fi explicat faptul că "imaginea" acestuia a fost distrusă în mod irecuperabil, presiunea psihică conducând la un infarct sesizat, din fericire, la timp, de medicul din Arestul Central al Poliției Române?

Cât de mult a fost respectată "prezumția de nevinovăție" și în cazul domnului profesor?

Cine va răspunde, inclusiv pentru declanșarea infarctului, dacă Onorata Instanță va dispune, așa cum s-a mai întâmplat și în alte cazuri, achitarea domnului profesor Alfred Bulai?

În prezent, Tribunalul București a hotărât eliberarea acestuia din arestul preventiv și a dispus continuarea cercetării în arest la domiciliu!

Erori judiciare au mai fost!

În articolele precedente am reamintit "cazul Marcel Țundrea", apreciat "cea mai mare greșeală făcută de oamenii legii din România: 12 ani de pușcărie pentru o crimă necomisă" (adevarul.ro).

Bătut în pușcărie, umilit, cu o sănătate tot mai fragilă, Marcel Țundrea a fost eliberat după 12 ani din pușcărie, după ce a fost identificat adevăratul criminal!

După eliberare, Marcel Țundrea a solicitat statului român despăgubiri pentru anii de pușcărie, dar fără să mai apuce să vadă hotărârea definitivă a Instanței! La scurt timp Marcel Țundrea a decedat!

Dacă ar fi primit hotărârea, prin care era "despăgubit" cu circa 462 euro pentru fiecare an de pușcărie, nu cumva Marcel Țundrea s-ar fi simțit abandonat în propria țară sau condamnat nevinovat pentru a doua oară?

Deși "eroarea judecătorească" poate fi înțeleasă până la un punct, cine răspunde de anii furați din viața acestui om, de chinul îndurat în pușcărie?

Cine ne apără în fața abuzului?

Cu riscul să fiu apreciat tendențios, nu pot să nu mă întreb: ce pensie primesc procurorul care l-a trimis pe Marcel Țundrea în pușcărie, deși era nevinovat? Ce pensie primește judecătorul care l-a condamnat pe Marcel Țundrea la 12 ani de pușcărie?

Să fie interesele de gașcă, indiferența față de destinul unui om, incompetența, mai puternice decât forța legii?

Vreau să cred că nu!

Trebuie să nu uităm niciodată că "prezumția de nevinovăție reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal, instituit pentru "protecția" persoanelor acuzate de săvârșirea unor infracțiuni. Aceasta, potrivit juridice.ro, însoțește acuzatul până la pronunțarea unei soluții definitive în procesul penal".

Cine își mai aduce aminte de cazul Viorica Vișan (61 de ani), prezentat de Social-media/ adevarul.ro? Arestată în 1994 pentru uciderea soacrei sale, "Viorica Vișan a fost condamnată la 16 ani de detenție, din care a executat 10, pentru o crimă pe care o comisese fiul său"!

Deși fiul acesteia "s-a autodenunțat de nenumărate ori ca fiind autorul crimei (...), opt judecători au hotărât că femeia și-a omorât soacra și a îngropat cadavrul", pronunțând o condamnare de 16 ani de pușcărie!

În condițiile în care fiica lui Marcel Țundrea a primit de la statul român cu titlul "reparație morală" pentru defunctul său tată, circa 462 de dolari pentru fiecare an de pușcărie, respectiv 5000 de dolari pentru 12 ani de pușcărie, cum poate fi explicat faptul că și în cazul doamnei Viorica Vișan statul român a acordat o "despăgubire morală" de 1000 de euro pentru 10 ani de pușcărie, respectiv 100 de euro pentru fiecare an în care a stat închisă în spatele gratiilor?

Indiferența naște monștri!

Mărturia doamnei Viorica Vișan trebuie să ne trezească din somnul dezumanizării și să ne aducă aminte că prezumția de nevinovăție devine tot mai palidă în România!

Potrivit adevarul.ro, după o condamnare de 16 ani, din care a executat 10 ani, fără să fie vinovată, doamna Viorica Vișan dorea ca cei vinovați de chinul îndurat să răspundă în fața legii!

"Cu bani, nu îmi mai pot recupera nici anii pierduți, nici familia, dar vreau ca acum, la bătrânețe, să stau măcar liniștită, pentru că fericită știu că n-o să mai fiu niciodată. Judecătorii și procurorii m-au lăsat pe drumuri. Ei ar trebui să plătească pentru răul pe care mi l-au făcut."

Inspecția solicitată de Consiliul Superior al Magistraturii "autosesizat, în anul 2006, în urma articolelor apărute în presă, nu a găsit, însă, niciun vinovat, nota CSM precizând: "Verificările efectuate au evidențiat faptul că probele administrate în cauză, în anii 1994/1995, nu puteau crea suspiciunea săvârșirii faptei de omor de altă persoană decât Viorica Vișan".

Cât de adevărat este că Legea nu este aceeași pentru toți?

Dacă un om nevinovat primește despăgubire 5000 lei pentru 10 ani de pușcărie, ce se mai poate spune când "statul român trebuie să le plătească unor oameni de afaceri peste 365 milioane dolari plus dobânzi, drept despăgubire pentru nerespectarea legii?

Cine stabilește adevărul? Cine ne apără de abuzuri?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

