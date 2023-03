Cum a tratat justiția cazul unei românce care a furat de la Lidl pentru că „efectiv nu avea ce mânca”. Alimentele, ascunse sub fustă

Un judecător din Galați a iertat-o pe o femeie care a furat dintr-un magazin Lidl produse alimentare în valoare de 141 de lei cu justificarea că „efectiv nu avea ce mânca”. Judecătorul i-a aplicat femeii doar un avertisment.

O femeie din județul Galați, trimisă în judecată pentru furt, după ce a furat dintr-un supermarket Lidl produse alimentare în valoare de 141 de lei a scăpat nepedepsită de judecător. Fapta a fost comisă în 7 mai 2020.

Potrivit rechizitoriului, femeia a furat: cremă cacao Duo, o bucată mușchi ţigănesc, trei bucăți piept de pui dezosat, două bucăți kaiser ţărănesc şi două bucăți salam săsesc, în valoare totală de 141,94 lei.

Agentul de securitate care a descoperit furtul și a chemat poliția a declarat că era de serviciu când „a observat o persoană de sex feminin care a adoptat un comportament agitat la contactul vizual cu el”. Agentul de securitate a mai declarat că femeia a trecut de casa de marcat „a condus-o în camera de interpelare a magazinului și i-a solicitat să prezinte produse neachitate”. Femeia s-a conformat și „a scos de sub fustă mai multe produse alimentare în valoare totală de 141, 94 lei”.

Audiată în cursul anchetei și la proces, femeia acuzată de furt a recunoscut fapta spunând că a mers la Lidl „cu intenția de a sustrage mai multe produse alimentare pentru că în ziua respectivă efectiv nu avea ce mânca”.

Cercetată în alte două dosare

Judecătoria Galați a decis să renunțe la aplicarea unei pedepse. Judecătorul a arătat că, deși inculpata este cercetată în alte două dosare, nu este emisă pe numele său nicio altă condamnare, fiind, practic, fără antecedente penale.

În decizia de renunțare la aplicarea unei pedepse, judecătorul a arătat că „ inculpata a adoptat această sancțiune întrucât nu avea ce mânca, iar aceasta are doi copii minori în întreținere”.

„De altfel, instanța reține că bunurile ce au fost sustrase de către inculpată au fost restituite persoanei vătămate, astfel că aceasta din urmă nu a suferit niciun prejudiciu. Cu privire la circumstanțele personale ale inculpatei, instanța are în vedere faptul că are un nivel de instrucție redus, este căsătorită și are doi copii minori în întreținere. Conform susținerilor sale coroborate cu cele înscrise în adresa emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă reiese faptul că nu are un loc de muncă”, se mai arată în sentința Judecătoriei Galați, care nu este definitivă, și prin care s-a reținut că prejudicial a fost recuperat integral.

„Fapta reținută în sarcina inculpatei prezintă o periculozitate scăzută, inculpata nu a mai fost condamnată anterior, nu s-a mai dispus față de aceasta renunțarea la aplicarea pedepsei, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului, aceasta colaborând cu organele de cercetare penală”, a mai punctat judecătorul.

