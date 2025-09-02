În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a invitat pe șefii principalelor structuri din domeniul Justiției la o "întâlnire de lucru" pe tema "eficientizării activității".

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției la data de 2 septembrie 2025, la întâlnire au fost invitați președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, directoarea Institutului Național al Magistraturii, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și directorul Școlii Naționale de Grefieri.

Întâlnirea de la sediul Ministerului Justiției ar urma să aibă loc la data de 4 septembrie 2025.

"Agenda discuțiilor va cuprinde teme de real interes pentru sistemul de justiție din România, precum digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru și stabilirea acestora ca venit suport pentru investițiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, identificarea unor sancțiuni, inclusiv procesuale, eficiente și disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenționale cu rea-credință ori vădit neîntemeiate și identificarea unor soluții alternative, toate acestea în scopul degrevării activității instanțelor judecătorești", precizează comunicatul transmis de MJ.

Comunicatul nu face nicio referire la subiectul pensiilor speciale ale magistraților, pe care guvernul Bolojan dorește să le modifice prin intermediul unui proiect de lege asupra căruia și-a asumat răspunderea în Parlament. Totuși, comunicatul MJ se referă și la unele intenții de modificare a legislației: "În acest proces de analiză va fi luat în considerare și faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite inițiative legislative care au ca obiect amendarea legislației relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor și asupra eficientizării activității instanțelor de judecată", precizează MJ.

Acum câteva zile, un fost membru al CSM, avocatul Toni Neacșu, l-a criticat dur pe premierul Bolojan, după ce președinta CSM criticase și ea intențiile Executivului de modificare a sistemului de pensii pentru magistrați. În schimb, ministrul Justiției, Radu Marinescu, opina că proiectul de lege care ar modifica pensiile magistraților ar putea să fie acceptat inclusiv de către CCR.

