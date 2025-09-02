În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 17:27
255 citiri
În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
Radu Marinescu, ministrul Justitiei FOTO / Facebook Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a invitat pe șefii principalelor structuri din domeniul Justiției la o "întâlnire de lucru" pe tema "eficientizării activității".

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției la data de 2 septembrie 2025, la întâlnire au fost invitați președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, directoarea Institutului Național al Magistraturii, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România și directorul Școlii Naționale de Grefieri.

Întâlnirea de la sediul Ministerului Justiției ar urma să aibă loc la data de 4 septembrie 2025.

"Agenda discuțiilor va cuprinde teme de real interes pentru sistemul de justiție din România, precum digitalizarea actului de justiție, actualizarea taxelor judiciare de timbru și stabilirea acestora ca venit suport pentru investițiile în infrastructura judiciară, identificarea unor metode pentru eficientizarea punerii în aplicare a procedurii administrării probelor de către avocați sau consilieri juridici, identificarea unor sancțiuni, inclusiv procesuale, eficiente și disuasive în cazul celor care formulează plângeri contravenționale cu rea-credință ori vădit neîntemeiate și identificarea unor soluții alternative, toate acestea în scopul degrevării activității instanțelor judecătorești", precizează comunicatul transmis de MJ.

Comunicatul nu face nicio referire la subiectul pensiilor speciale ale magistraților, pe care guvernul Bolojan dorește să le modifice prin intermediul unui proiect de lege asupra căruia și-a asumat răspunderea în Parlament. Totuși, comunicatul MJ se referă și la unele intenții de modificare a legislației: "În acest proces de analiză va fi luat în considerare și faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite inițiative legislative care au ca obiect amendarea legislației relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor și asupra eficientizării activității instanțelor de judecată", precizează MJ.

Acum câteva zile, un fost membru al CSM, avocatul Toni Neacșu, l-a criticat dur pe premierul Bolojan, după ce președinta CSM criticase și ea intențiile Executivului de modificare a sistemului de pensii pentru magistrați. În schimb, ministrul Justiției, Radu Marinescu, opina că proiectul de lege care ar modifica pensiile magistraților ar putea să fie acceptat inclusiv de către CCR.

Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în...
”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat sâmbătă, 30 august, că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege. ”În...
#Justitie, #ministerul justitiei, #radu marinescu, #CSM, #magistrati, #notari, #ICCJ, #Programul de guvernare, #Procurorul General , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
ObservatorNews.ro
"Ce se intampla cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toata lumea la Venetia
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Urme de uraniu în Siria la un sit bombardat de Israel. Anunțul făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică
  2. Ministrul Educației pune piciorul în prag. Le-a cerut profesorilor să anunțe public cum va începe școala. "Părinții trebuie să știe ce au de făcut"
  3. Mesaj răspândit în orașele mari din România de agenții sau simpatizanții ruși: "Cei implicați pot fi prinși ușor. Le-o fi luat cineva urma?"
  4. „JET MAX”, noua dronă „bombardier” a Ucrainei
  5. Cum ar putea avea România un centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot. Rolul SUA în acest proiect
  6. În plin scandal pe tema pensiilor magistraților, ministrul îi invită pe șefii structurilor din Justiție la o întâlnire despre "eficientizarea activității"
  7. Rusia și Ucraina "nu sunt încă pregătite" pentru o întâlnire Putin-Zelenski, susține președintele turc Recep Tayyip Erdogan
  8. Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului preşedinte al Parlamentului de la Kiev a recunoscut crima. Motivul pentru care l-a ucis pe Andrii Parubî VIDEO
  9. Ferrari F430, scos la vânzare de ANAF. Care este prețul de pornire al licitației FOTO
  10. Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO