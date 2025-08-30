Ministrul Justiției Radu Marinescu le transmite păgubiților Nordis ”să aibă încredere în sistemul de justiţie”

Autor: Silvia Salcie
Sambata, 30 August 2025, ora 13:19
425 citiri
Ministrul Justiției Radu Marinescu le transmite păgubiților Nordis ”să aibă încredere în sistemul de justiţie”
1.200 de pagubiti sunt in dosarul Nordis. FOTO nordis.ro

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu le transmite sutelor de păgubiţi din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiţie. De asemenea, Radu Marinescu le cere magistraţilor să fie ”responsabili, prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”.

În acest context, ministrul Justiţiei susţine că pensiile speciale primite de magistraţi nu sunt privilegii. ”Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială”, a spus Marinescu, la Prima TV. În dosarul Nordis, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel Bucureşti a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro. Ulterior, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul.

Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce mesaj are pentru sutele de păgubiţi din dosarul Nordis.

”După cum ştiţi, a fost o poziţie consecventă pe care am avut-o la preluarea mandatului de ministru de a nu comenta cauze individuale, de a nu comenta măsuri dispuse de către organul de urmărire penală, de instanţa de judecată. M-am referit la principii sau, eventual, la aspecte de interes social pentru funcţionarea justiţiei ca sistem public.

Nu o să pot să comentez ceea ce a dispus un judecător în dosarul la care faceţi referire. Dar o să reiau ce v-am spus anterior. Mesajul meu către cetăţeni este să aibă încredere în sistemul de justiţie.

Mesajul meu către sistemul de justiţie este să fie prompt, eficace, în condiţii de obiectivitate şi de imparţialitate pentru a livra justiţia către cetăţeni ca serviciu public. Dar în această ecuaţie este responsabilitatea totală a procurorului şi a judecătorului de a utiliza toate mijloacele legale, atât pentru a realiza dreptatea pentru păgubit, cât şi pentru cel acuzat.

Pentru că ambii participanţi, să zic aşa, la procesul penal au drepturi şi au libertăţi care trebuie să fie respectate. Acum, că tot aţi vorbit de faptul că o pensie mai mare sau mai mică ţine de independenţa magistratului, atunci această independenţă trebuie să fie egală şi cu o foarte mare responsabilitate. Dacă vrei independenţă, eşti independent, nu vine ministrul Justiţiei să-ţi spună: fă aşa sau fă aşa”, a spus Radu Marinescu.

Radu Marinescu susţine că pensiile speciale oferite judecătorilor nu sunt ”privilegii”, ci ”condiţii decente” pentru responsabilitatea socială pe care o are un magistrat.

”Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie! Folosiţi-vă de drepturile şi libertăţile pe care le aveţi pentru a participa responsabili la actul de Justiţie. Iar către magistraţii care realizează Justiţia, mesajul meu este: fiţi responsabili, fiţi prompţi în a realiza un act de Justiţie de calitate”, a încheiat ministrul.

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel Bucureşti a ridicat sechestre de aproape 90 de milioane de euro instituite de procurori asupra bunurilor deţinute de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poştoacă, directoarea juridică Camelia Bîndiu şi compania mamă a grupului, Nordis Management. Astfel, au ieşit de sub sechestru hotelul Nordis Mamaia, sute de apartamente, terenuri şi locuri de parcare. După decizia Curţii de Apel, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul pe toate apartamentele şi terenurile deţinute de firmele Nordis Management şi Nordis Mamaia, după ce au mai fost depuse peste 200 de plângeri penale.

În toamna anului trecut, candidatul PSD la prezidenţiale Marcel Ciolacu şi alţi lideri social-democraţi, printre care Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis, au zburat în Franţa cu un avion privat închiriat de firma Nordis, patronată de Vladimir Ciorbă, soţul Laurei Vicol, la acea dată parlamentar PSD, şefa Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

Păgubiții Nordis au ieșit la atac, după ultima decizie a judecătorilor: „Timpul curge în favoarea infractorilor!”
Păgubiții Nordis au ieșit la atac, după ultima decizie a judecătorilor: „Timpul curge în favoarea infractorilor!”
Toate cele petrecute până în prezent în dosarul „Nordis” indică un singur lucru: politicul, împreună cu magistrații, doresc să șteargă cu buretele acțiunile ilicite ale celor...
”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat sâmbătă, 30 august, că magistraţii nu pot intra în grevă, nici măcar într-o grevă masată, acest lucru fiind interzis de lege. ”În...
#Justitie, #pagubiti nordis, #Ministrul Justitiei, #nordis , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scene greu de digerat la US Open: gest revoltator al unui adult, in fata unui copil. Bouchard: "Inchisoare!"
ObservatorNews.ro
Mai multe judete intra in cateva ore sub alerta de furtuni puternice. Grindina si vijelii pana duminica noapte
DigiSport.ro
Americanii n-au stat pe ganduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, dupa ce le-a eliminat doua favorite la US Open

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubiy, ucis într-un atac armat în Liov
  2. Bărbat prins de polițiști pe aeroportul din Capitală cu mai multe bancnote contrafăcute, după o sesizare la poliție
  3. Radu Marinescu, ministrul Justiției, despre dosarele lui Iliescu: „Prin decesul acestuia, verificarea sa penală încetează, însă adevărul trebuie căutat în continuare”
  4. Ministrul Justiției, în scandalul reformei pensiilor magistraților: „Pentru a-i feri de tentații, magistrații trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare”
  5. Ministrul Justiției Radu Marinescu le transmite păgubiților Nordis ”să aibă încredere în sistemul de justiţie”
  6. ”Categoric nu poate să fie o grevă. Greva nu e permisă de lege. Nici mascată nu poate să fie”, susține ministrul Justiției despre protestul magistraților
  7. Bărbatul suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit a fost găsit mort în zona lacului Tarnița. Care este motivul crimei
  8. Vestea care dă fiori reci șoferilor. Cum funcționează „radarele antifrânare” și unde au fost introduse prima dată
  9. Șeful spionilor din Ucraina dezvăluie cum folosește Inteligența Artificială. „Nu este o opțiune, ci o necesitate“
  10. Fostul președinte brazilian, Jair Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat, nu vrea să mănânce și are crize de vărsături