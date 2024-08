Patronul Telegram, inculpat în Franţa şi eliberat sub control judiciar. Ce nu are voie să facă Pavel Durov

Pavel Durov, patronul miliardar al aplicației de mesagerie Telegram, al cărui arest preventiv a fost ridicat miercuri, 28 august, a fost inculpat după ce a fost audiat de justiţia franceză şi i s-a impus ”interdicţia de a părăsi teritoriul francez”, relatează BFMTV.

Pavel Durov a fost arestat după ce a aterizat la bordul avionului său la Bourget, sâmbătă, 24 august, şi a fost plasat în arest preventiv timp de patru zile.

El a fost inculpat miercuri, 28 august, şi eliberat sub contârol judiciar, potrivit Procuraturii Republicii din Paris.

Telegram CEO Pavel Durov has been formally charged by French prosecutors for alleged criminal use of app pic.twitter.com/Jh0Y0lb92K