Românii care nu s-au mai întors vreodată acasă. Câte dintre cazurile anuale de dispăruți sunt soluționate de Poliție

La început de mai, peste 1.000 de persoane adulte figurează ca fiind dispărute, pe site-ul Poliției Române (vezi AICI). De asemenea, peste 100 de copii sunt dați dispăruți (vezi AICI).

Anul trecut, peste 14.000 de sesizări de dispariție au fost soluționate, dar peste 2.000 au rămas active. Unele persoane se întorc acasă de bunăvoie, altele sunt aduse cu ajutorul autorităților. Din păcate, restul rămân mistere.

Unele persoane din registrul celor dispăruți sunt cazuri recente. De exemplu, cazul unei doamne născute în 1979, domiciliată în Teleorman, Rodica Surlan: „În data de 11.03.2024 a plecat voluntar de la domiciliul său și până în prezent nu a revenit. La momentul plecării era îmbrăcată cu o geacă de culoare neagră și colanți negri din imitație de piele”, notează Poliția Română.

De asemenea, există și cazuri „uitate" de zeci de ani. Nici măcar rămășițe din persoanele respective nu au fost găsite. Un exemplu în acest sens reprezintă un bărbat născut în 1923, din județul Dâmbovița, Cristea Mitroi: „La data de 19.03.2003 a plecat de la domiciliu având asupra sa o plasă în care se aflau sfori și nu a mai revenit. Suferă de afecțiuni psihice. Îmbrăcăminte purtată: sacou maro, căciulă neagră din blană de miel, pantalon de culoare închisă, bocanci culoare maro-gălbui. Semnalmente: 1.70 m, 60 kg, ochi căprui, păr alb, pieptănat spre spate, corpolență astenică”.

Mohamad Mîrza, un puști născut în 2008, domiciliat în Timișoara, cu cetățenie siriană, este și el dat dispărut de Poliție. A dispărut pe 11 decembrie 2023 și de atunci familia sa trăiește un calvar. În această situație nefericită se află multe alte familii din țară.

Raportul Poliției Române referitor la persoanele dispărute în 2023

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis pentru Ziare.com datele referitoare la persoanele dispărute în 2023:

„În anul 2023, la nivel național, au fost înregistrate 14.679 de sesizări de dispariție (5.151 privind persoane majore și 9.528 minore).

În perioada de referință au fost soluționate 14.586 de sesizări (5.127 privind persoane majore și 9.459 minore).

La data de 31.12.2023, la nivel național, erau 2.685 de sesizări de dispariție active (2.148 privind persoane majore și 537 minore).

Precizăm faptul că datele prezentate reprezintă numărul sesizărilor de dispariție, nu al persoanelor dispărute, întrucât acestea pot fi semnalate ca dispărute de mai multe ori într-un interval de timp, fiecare sesizare fiind înregistrată ca o nouă dispariție.

De asemenea, unele dintre cazurile de dispariție au fost soluționate în intervalul de timp precizat, însă au fost înregistrate anterior perioadei de referință”, a transmis IGPR.

Ani grei de închisoare pentru autorii faptelor penale

În mod inevitabil, dispariția acestor persoane poate fi asociată cu diverse fapte oribile, precum omorul (art. 188 C. pen.), omorul calificat (art. 189 C. pen.), sclavia (art. 209 C. pen.), traficul de persoane (art. 210 C. pen.), traficul de minori (art. 211 C. pen.), proxenetismul (art. 2013 C. pen.) etc.

Potrivit Codului penal, omorul se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. De asemenea, tentativa se pedepsește. Omorul calificat se pedepsește cu detenție pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Pentru „punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi” se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

În cazul traficului de persoane, pedeapsa cu închisoarea este de la 3 la 10 ani. De asemenea, „recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi” - art. 211 alin. (1). „Dacă fapta a fost săvârșită în condiţiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”. Condițiile se referă la „constrângere, răpire, oferirea/darea/acceptarea/primirea de bani.

Pentru proxenetism, autorii faptelor penale sunt de la 2 la 7 ani de închisoare și evident, interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă „începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani”. De asemenea, dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Mai devreme sau mai târziu, legea penală își produce efectele

Potrivit autorilor de specialitate, cei care comit faptele reprobabile, în special criminalii, trăiesc permanent cu stresul că la un moment dat vor fi prinși. Astfel, unii aleg să se predea - fie înainte de pronunțarea unei condamnări, fie după. Alții pur și simplu sunt capturați. Iată un caz edificator, comunicat de Poliția Română chiar luna trecută:

„La data de 23 aprilie 2024, a fost adus în țară, de o escortă a Poliției Române, un bărbat, de 53 de ani, din Sri Lanka, ce avea emis pe numele lui un mandat european de arestare, de către Tribunalul București, fiind condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

În fapt, în decembrie 1991, bărbatul a ucis un cetățean străin, după care l-a legat și înfășurat în covorul din locuința sa, situată în București și l-a transportat în cartierul Crângași, aruncându-l în Lacul Morii. Pentru fapta comisă, cel în cauză a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

În perioada 13 octombrie 2023 – 3 ianuarie 2024, întrucât au existat informații că persoana se afla pe teritoriul Germaniei, Biroul Sirene România a efectuat schimb de date și informații cu Biroul Sirene Germania, în vederea depistării celui în cauză.

(...) După aducerea în țară, cel în cauză va fi încarcerat, în vederea executării mandatului”, a transmis Poliția Română.

