Cum s-a transformat Justiția din România din prioritatea nr. 1 a politicienilor în „copilul problemă” și plin de „privilegii nesimțite”

Independența Justiției, consolidarea ei și lupta anticorupție erau cândva teme care entuziasmau electoratul și câștigau alegeri. Politicieni importanți precum Traian Băsescu, Nicușor Dan și chiar întregul partid USR își datorează ascensiunea și intrarea în prim-planul politicii acestor teme, reușind să convingă electoratul de cât de importantă este o „Justiție independentă” și „consolidată” pentru a putea lupta cu „marea corupție”.

Anii 2010 erau marcați de „spectacolul cătușelor”, percheziții și chiar arestări în cazul unor politicieni importanți și oameni influenți fiind principalele subiecte ale televiziunilor, iar Justiția părea în sfârșit „independentă”. Anchetarea unor foști oficiali importanți precum Adrian Năstase, Elena Udrea sau Liviu Dragnea și ulterior condamnarea lor erau „victoriile” unei Justiții consolidate în ani de eforturi politice, însă această frenezie s-a stins la un moment dat.

Tema Justiției și a anticorupției a trecut în plan secund în ultimii ani și, astfel, și susținerea pentru magistrați și actul de Justiție în general a scăzut. Temele aduse în față de partidele care cândva își dedicaseră discursul luptei anticorupție, precum USR și chiar PNL pe alocuri, au fost înlocuite de teme economice, în frunte cu „marea risipă bugetară”, unde, paradoxal, par să se încadreze beneficiile magistraților.

Justiția devine astfel un fel de „copil problemă”, după ce ani la rândul a fost protejată și încurajată de un anumit segment politic, iar dintr-o dată, beneficiile care garantau independența au devenit „privilegii nesimțite”.

În realitate însă, mereu au existat nuanțe. Deși argumentul era pro-consolidare a Justiției per ansamblu, discursul se referea mai degrabă la partea de procuratură și DNA, care se ocupau direct de lupta împotriva corupției, fiind mai puțin importantă calitatea actului juridic în spețele care afectează direct oamenii obișnuiți.

Corupția, în discursul populist de centru-dreapta, în special în cel al USR, era sursa tuturor problemelor economice și sociale ale României, iar principala piedică în calea independenței ei era „vechea clasă politică”, reprezentată în primul rând de PSD. Cu anii însă, tema s-a estompat, iar USR a devenit și el un partid de masă, cu timide accente anti-sistem.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, remarcă schimbarea radicală de atitudine la adresa Justiției, care, odinioară, se bucura de un nivel ridicat de atenție, grijă și chiar admirație, în contextul luptei anticorupție.

„Justiția nu este singurul domeniu din România care s-a născut greu, care a luat greu o formă compatibilă cu democrația și cu așteptările cetățenilor legate de Justiție într-o democrație. Era normal ca Justiția să fie un fel de copil, poate nu neapărat problemă, dar foarte consumator de emoție și care necesită foarte multă atenție și investiție emoțională. Și când era perspectiva pozitivă predominantă în societate în raport cu Justiția, abordarea era foarte emoțională”, afirmă acesta.

Politologul remarcă faptul că întotdeauna am relaționat cu Justiția într-un mod foarte emoțional, și când imaginea ei era bună, dar și acum, când pare să capete o imagine negativă.

„Sistemul de justiție a beneficiat ca imagine și ca încredere de pe urma simpatiei sau atașamentului emoțional foarte puternic față de anti-corupție. Cu corupția nu te poți lupta dacă nu ai o Justiție așa cum ne plăcea să o avem, cu independență și cu oameni competenți”, completează el.

George Jiglău subliniază că, de fapt, când se vorbea despre Justiție și consolidarea ei, în discursuri publice care au dus la câștigarea de alegeri, se vorbea despre anticorupție.

„Dacă ne uităm la partea de verdicte judecătorești și așa mai departe, până la urmă câte dintre marile spectacole ale cătușelor, din perioada de glorie a DNA-ului, câte dintre ele au dus la mari condamnări. Au fost unele, dar au fost altele care s-au oprit la nivel de cătușe și cam atât, dar cumva satisfacția emoțională a fost atinsă”, spune politologul.

George Jiglău a observat și schimbarea de atitudine a USR față de Justiție, dar spune că aceasta se explică prin faptul că, deși este un partid fondat pe lupta anticorupție, aceasta nu are neapărat legătură cu actul de justiție judecătoresc.

„Cred că aici este disocierea. La noi a fost partea pozitivă extrem de investită în lupta anticorupție, iar la capitolul Justiție, ce decid judecătorii, aici nu a fost la fel de pozitivă imaginea. Tot timpul au fost critici legate de faptul că durează foarte mult procesele, până s-a pus pe picioare. Am mai auzit de-a lungul timpului față de felul în care arată sistemul de Justiție din perspectiva tratamentului oamenilor din tribunale, din sălile de judecată, de foarte multe ori oamenii se plâng cam la fel cum s-ar plânge de faptul că au fost tratați prost la medic. Inclusiv judecătorii din sistem se plâng de dotări și așa mai departe”, spune lectorul Universității Babeș-Bolyai.

Astfel, consideră politologul, dacă este să dăm la o parte investigațiile, procuratura, magistrații și DNA, imaginea Justiției nu a fost niciodată una grozavă.

„În momentul de față, nici nu mai suntem la fel de investiți emoțional în ideea de luptă anticorupție, ba chiar în ultimii ani, a mai dispărut această temă. Am avut alegeri în ultimii ani, cât de mult s-a vorbit despre anticorupție? Cu siguranță nu la fel ca acum 20 de ani”, subliniază acesta.

Un alt aspect pe care îl remarcă George Jiglău este că felul „arțăgos” sau chiar „arogant” pe alocuri în care s-a comunicat dinspre zona de Justiție în această perioadă nu a ajutat foarte mult la imaginea magistraților și a sistemului per ansamblu.

Lupta anticorupție s-a transformat în lupta cu „privilegiile nesimțite” ale magistraților

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe un pachet de măsuri care prevede o reformă a pensiilor și a statului magistraților din România, una dintre cele mai importante modificări fiind creșterea de pensionare, gradual, până la 65 de ani, așa cum este și în alte state europene.

Totodată, cuantumul pensiei se reduce la 70% din ultimul salariu net, față de 80% din media veniturilor brute obținute în ultimele 48 de luni înainte de pensionare.

Perioada de contribuție minimă (vechimea) necesară pentru pensionare crește și ea de la 25 la 35 de ani.

Guvernul Bolojan a motivat măsurile luate prin faptul că România, conform Planului Național de Redresare și Reziliență, trebuie să asigure echitatea sistemului public de pensii și sustenabilitatea bugetară, „risipa bugetară” și deficitul bugetar fiind temele centrale din ultimele luni.

Pe fondul acestor modificări și a nemulțumirilor deja existente, magistrații au început protestele în țară, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat un val de critici la adresa politicului, în special la adresa Executivului și a președintelui Nicușor Dan, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat legea reformei magistraturii la CCR, urmând ca speța să fie analizată pe 24 septembrie.

