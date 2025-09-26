Capturat după 26 de ani de la comiterea crimei. Raportul procurorilor din România privind faptele oribile: „Acte de violență gravă”

Autor: Dan Stan
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:05
678 citiri
Capturat după 26 de ani de la comiterea crimei. Raportul procurorilor din România privind faptele oribile: „Acte de violență gravă”
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Situație rar întâlnită în istoria României: la 26 de ani de la comiterea unei crime, procurorii ar fi găsit vinovatul unor fapte penale deosebit de grave.

Joi, 25 septembrie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a anunțat identificarea presupusului criminal. Astfel, Parchetul General, condus de către procurorul Alex Florența, a dispus reținerea unui bărbat și prezentarea acestuia în fața instanței, pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă, pentru omor calificat.

Fapte oribile comise de criminal, în urmă cu 26 de ani

Scena sângeroasă a avut loc în anul 1999, în noaptea de 25 spre 26 iulie, într-un sat din județul Tulcea. O bătrână a fost violată, iar mai apoi ucisă. Cadavrul femeii a fost găsit sub pat. PICCJ a relatat printr-un comunicat de presă ororile prin care a trecut victima.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din județul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violență/constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta.

Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe/facă zgomot și să alarmeze vecinii/trecătorii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, au transmis procurorii.

Suspectul a fost identificat ca urmare a unui raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). „Profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei este identic”, a mai transmis PICCJ.

