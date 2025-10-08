Criză în justiția română. Singurele dosare care se judecă și consecințele grevei fără precedent. Dezvăluirile avocaților: „Nici dacă am fi fost în război nu s-ar fi ajuns aici!”

Greva magistraților continuă. Procurorii și judecătorii solicită retragerea de urgență a proiectului privind reforma pensiilor speciale și, totodată, „solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

Protestul magistraților a ajuns în cea de-a doua lună. Acțiunea judecătorilor și procurorilor se adaugă deja tensiunilor din societatea românească, de după anularea alegerilor din 6 decembrie, formarea Executivului Bolojan și a învestirii președintelui Dan, ce au venit la pachet cu măsuri de austeritate, ce au determinat creșteri explozive de prețuri, amputări de venituri și devalorizarea leului în raport cu euro.

Greva magistraților din România. Ce se judecă, de fapt, la instanțele din țară

Procesele, atât din civil, cât și din sfera penală bat pasul pe loc. Însă, există anumite excepții, în ciuda grevei. În rest, termenele suferă amânări după amânări.

La Judecătoria Sectorului 3, de la 1 septembrie, potrivit Adunării Generale, se judecă pe secția civilă doar: ordinele de protecție, ordonanțele președințiale în materia minori și familie, în cazurile ce vizează situații de risc ce pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării de tratamente medicale; internarea medicală nevoluntară; suspendarea provizorie a executării silite; suspendarea executării silite în materie fiscală; asigurarea de dovezi; incidentele procedurale referitoare la cauzele menționate.

În materie penală se judecă: acele cauze care țin de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepții - cauze care au ca obiect contestația privind durata procesului penal; cauzele care au ca obiect anularea sau reducerea amenzii judiciare; verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive asiguratorii, inclusiv cererile privind înlocuirea/revocarea/încetarea de drept a unor astfel de măsuri; cauze având ca obiect confirmare, luare, înlocuire sau încetare a măsurilor de siguranță privind internarea medicală/tratamentul medical; cauze având ca obiect luarea în mod provizoriu a unor măsuri de siguranță cu caracter medical; incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

Un alt caz, Judecătoria din Râmnicu Vâlcea, a anunțat la data de 27 august că începând din data de 28 august suspendă soluționarea cauzelor, „cu excepția celor în care se exercită funcția de dispoziția asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția măsurilor preventive (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată), internări nevoluntare și încetarea măsurii internării nevoluntare, a ordinelor de protecție la cererea directă a părților, cereri având ca obiect măsuri deosebit de urgente privind minorii”.

Totodată, potrivit Judecătoriei din Oltenia, „judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, stadiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare - cu excepția judecătorii cauzelor, în afara celor menționate”.

Blocarea actului de justiție afectează părțile implicate, precum și avocații. Ziare.com a discutat cu doi profesioniști din domeniul dreptului, pe marginea acestui subiect, Adrian Cuculis și Ilie Dorin.

Ziare.com (Andi Miron): Procentual, în cazul dvs, câte termene de judecată au fost amânate, pe fondul grevei magistraților?

- Av. Adrian Cuculis: Dacă privim procentual, relativ la cauzele penale, dar și cele civile, apreciez ca 80% dintre cauze au fost amânate. Ceea ce este absolut necorespunzător este faptul că unele cauze penale au ajuns sa fie suspendate, lucru ce nu are legătură cu procedura penală.

- Av. Ilie Dorin: Având în vedere și vacanța judecătorească din lunile iulie și august 2025, luni în care procesele de drept comun nu se judecă, suntem în a 4-a lună în care aceste tipuri de dosare rămân prăfuite în arhiva instanțelor. În dosarele gestionate de cabinetul meu aproape toate procesele ce au avut termen în lunile martie – iunie 2025 au primit termen septembrie și octombrie 2025, termene care nu se țin. Greva magistraților face ca aceste dosare care au avut, majoritatea, un singur termen de judecată în anul 2025 să aibă următorul termen de judecată în anul 2026. Tergiversarea aceasta lezează în mod grav dreptul justițiabilului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, să nu mai spun că afectează direct mai ales procesele de pretenții/creanțe/executări, procese în care curg penalități pe zi de întârziere, dobânzi legale, despăgubiri etc. Termenul rezonabil este un principiu al procesului civil român... Sau mai bine zis a fost...

Ziare.com: Din ceea ce ați observat dvs. ce dosare se judecă în această perioadă, de fapt?

- Av. Adrian Cuculis: 2. În esență, În Codul de procedură penală, avem următoarele funcții judiciare:

Articolul 3

Separarea funcţiilor judiciare

(1) În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare:

a) funcţia de urmărire penală;

b) funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală;

c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată.

Conform hotărârilor aferente instanțelor de judecată, se rezolvă cauzele cu privire la funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor. În cauzele civile, doar cererile urgente în materia familiei.

- Av. Ilie Dorin: Nimeni nu știe cu exactitate ce procese se judecă. Toți avocații ne uităm oră de oră pe fiecare pagină a fiecărei judecătorii unde avem procese și căutăm să aflăm dacă se ține termenul de judecată sau nu. Stăm ca niște orbi și bâjbâim în gol, poate atingem și noi un termen la un proces de-al nostru. E un fel de loteria proceselor.

Ieri – 06.10.2025 am avut două ordonanțe președințiale, una la Judecătoria Buftea, și una la Cornetu, ambele dosare deschise în timpul grevei magistraților, pentru ambele fiind citat expres să mă prezint. M-am prezentat, dar surpriză, Judecătoria Buftea a decis să nu judece ordonanța președințială a mea, pentru că nu era cu minori, informându-mă despre acest aspect după 3 ore de pendulare între arhiva și sala de judecată unde eram citat. La Judecătoria Cornetu aș putea spune că am avut noroc, loz câștigător, pentru că ordonanța privea măsuri privind un copil minor, exercitare autoritate părintească. Deci în materie civilă nu se judecă aproape nimic, urgențele – așa cum sunt definite de Codul de procedură nu sunt aceleași urgențe ca cele stabilite de judecători când au intrat în grevă, de aici confuzia pentru noi avocații.

În materie penală se judecă exclusiv măsurile preventive și asiguratorii – luare, verificare, menținere, încetare/ridicare. Din aproximările și estimările mele, se judecă 0,5% din procese, deci avem un blocaj total. Toate procesele, civile și penale, se amână sine die, sau mai rău, unele se suspendă... Suspendarea unui proces civil sau penal în baza unei greve - sau protest, nu contează denumirea - al magistraților nefiind prevăzută sau mai bine zis neavând temei în niciun cod de procedură...!

Ziare.com: Care e starea de spirit în judecătoriile, tribunalele, curțile de apel din România? Care sunt perspectivele cu privire la reluarea completă a activității?

- Av. Adrian Cuculis: Starea de spirit este diversă. Unii consternați, alții nemulțumiți, și în cele din urmă, constatăm cu toții că așa ceva nu s-a mai petrecut niciodată.

- Av. Ilie Dorin: La instanțe este o liniște tensionată. Am discutat cu magistrați, cu grefieri, cu colegii avocați, nimeni nu este mulțumit. Știu magistrați care vor să înceapă procesele și ar dori să reciteze părțile și avocații, dar nu au voie din cauza hotărârii colegiului de conducere... Nu pot trece peste decizia majorității colegilor...

Nu înțeleg totuși de ce nu se convoacă noi adunări... Starea de spirit seamănă deci cu vremea, codul portocaliu spre roșu. Blocaj total, murmur de revoltă. Totuși, raportat la demnitatea și statutul magistraților, ar trebui ca măsurile de protest să se transforme în ceva de tip japonez, cu reluarea completă a activității. Este halucinant ca un serviciu public elementar al statului de drept să nu existe. Nici dacă am fi în război nu s-ar fi ajuns aici. Doamne ferește de război, Doamne oprește-i aici!

Ziare.com: Care vor fi efectele acestei greve? La ce întârzieri ne putem aștepta, în dosare?

- Av. Adrian Cuculis: Efectele protestului cred că vor amâna judecarea cauzelor cel puțin opt luni de zile.

- Av. Ilie Dorin: Așa cum spuneam mai sus, termenele vor fi majoritatea în primele luni ale lui 2026, asta pentru că luna decembrie este luna vacanței de iarnă și începând cu 10 decembrie nu prea se fixau ședințe de judecată decât extremis causa, iar luna noiembrie deja are termene fixate. Efectele vor fi dezastruoase pentru noi, avocații: ni se vor suprapune termene de judecată la diferite instanțe, vom depune cerere de a ni se lăsa cauzele la a doua strigare, ne vom ajuta între noi cu supliniri/substituiri. Vom avea două-trei luni de foc până lucrurile vor reveni la normal, va trebui să fim extrem de vigilenți în a nu pierde termene.

Peste toate astea, onorariile fixate per termen de judecată nu s-au mai încasat, onorariile fixate pe rate nu s-au mai încasat, clienții neplătind, pentru că e suspendat procesul... Și el cu partea lui de dreptate, și noi cu partea noastră de datorii la cabinet. Dar sperăm să treacă cât mai repede și acest ciclon și să se reașeze lucrurile pe făgașul lor firesc. Rămânem cu speranța, că dreptatea este momentan suspendată.

