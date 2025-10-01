Raport SUA pe corupția din România: „A fost distrusă legislația anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii” ANALIZĂ

Corupția rămâne unul dintre cele mai serioase obstacole pentru climatul investițional din România, potrivit unui raport al Departamentului de Stat al SUA publicat în septembrie. Documentul semnalează că investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri, menționând în mod repetat serviciul vamal, funcționarii și autoritățile financiare locale drept zone vulnerabile la abuzuri și solicitări ilegale.

Raportul atrage atenția că fenomenul rămâne „răspândit” la toate nivelurile, în timp ce condamnările pentru fapte de corupție sunt tot mai greu de obținut, inclusiv din cauza modificărilor legislative care au dus la prescripția răspunderii penale în dosare importante. În aceste condiții, corupția nu doar că descurajează investițiile străine, ci afectează și credibilitatea României în fața unuia dintre cei mai importanți parteneri strategici ai săi: Statele Unite.

Documentul confirmă practic ceea ce analiștii și societatea civilă denunță de ani întregi: distrugerea mecanismelor anticorupție și protecția acordată de clasa politică propriilor interese au adâncit flagelul corupției.

Într-o analiză pentru Ziare.com, analistul George Rîpă, consultant politic și CEO al Right Politics, susține că raportul americanilor reflectă realități îngrijorătoare ale clasei politice din România. Expertul în comunicare politică este de părere că solicitarea de mită a investitorilor americani, care vin cu capital, know-how și specialiști, este un semnal de alarmă grav pentru economia și securitatea țării.

Corupția, la cele mai ridicate cote din istorie

George Rîpă consideră că raportul americanilor reflectă un adevăr dureros pentru România: justiția a fost subminată sistematic. Analistul indică faptul că această situație nu este o noutate, ci rezultatul unei politici de slăbire a justiției, în care liderii politici au urmărit protejarea propriilor interese și au permis proliferarea corupției la cote record. „Dacă mă întrebați de raport, concluzia preliminară este că toți cei care au condus statul român în ultimii ani au fost interesați mai degrabă de distrugerea justiției decât de consolidarea ei pe baze solide. În primul rând, au urmărit, evident, protecție pentru ei, pentru corupția din interior. Un efect însă a fost exacerbarea acestui flagel, care a ajuns, așa cum spuneam, la cele mai ridicate cote din istorie. Este îngrijorător faptul că există funcționari publici și politicieni care solicită șpagă investitorilor americani, care vin aici cu bani, know-how și specialiști, pentru a investi în economia, stabilitatea și chiar securitatea României. Dar nu uitați, au existat rețele care furau inclusiv motorina de la baza americană de la Mihail Kogălniceanu, acolo unde sute de militari americani sunt staționați, în poziție de luptă, gata oricând să lupte pentru țara noastră!”, a punctat George Rîpă în interviul pentru Ziare.com.

Cauze și efecte: de la numiri politice la prietenii cu infractorii

Expertul George Rîpă este de părere că rădăcinile actualei situații se află în modul în care a fost „reformată” justiția în ultimii ani. Analistul amintește că românii au votat și pentru o schimbare în domeniul justiției, iar actualul președinte are datoria să răspundă acestei așteptări. „Cum am ajuns aici: distrugerea legislației anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii. Un lucru pe care mulți politicieni români îl uită sau se fac că-l uită: partenerii americani știu mai multe despre noi chiar decât noi înșine. Iar dacă unii cred că mai pot ascunde gunoiul sub preș se înșală, așa cum la vremea lor s-au înșelat și alții. Nicușor Dan a primit din partea românilor inclusiv mandatul de a însănătoși sistemul de justiție. E timpul să-și ia rolul în serios, până acum nu a părut interesat deloc de sistemul de justiție”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

