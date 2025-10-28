Un român urmărit internațional a fost prins de polițiști chiar în orașul natal. Ce acuzații i se aduc în Germania

Român urmărit internațional, prins de polițiști în Craiova FOTO /Pexels

Polițiștii craioveni au reținut un un tânăr de 23 de ani dat în urmărire internaţională pentru o condamnare din Germania. Originar din Craiova, bărbatul a fost prins chiar în orașul natal, blocat în trafic de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, marți, 28 octombrie.

Potrivit IPJ Dolj, acesta a fost prins în cadrul unei acţiuni pe linia persoanelor urmărite în temeiul legii ori faţă de care au fost dispuse măsuri preventive.

Tânărul are pe numele său un mandat european de arestare pentru vătămare corporală gravă.

„Astfel, în urma exploatării cu celeritate a unor date şi informaţii, poliţiştii au depistat un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Henri Barbusse, din municipiul Craiova, urmărit la nivel internaţional. Faţă de acesta, autorităţile judiciare din Germania au emis mandat european de arestare în vederea extrădării, fiind cercetat pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a infracţiunii de vătămare corporală gravă”, informează IPJ Dolj.

Tânărul a fost preluat de poliţişti şi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Persoana în cauză va fi prezentată Curţii de Apel Craiova, în vederea emiterii mandatului de arestare.

