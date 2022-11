Șoc în Serie A. Toată conducerea lui Juventus și-a dat demisia

Toți șefii lui Juventus și-au dat demisia marți seara.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport scriu că Andrea Agnelli pleacă de la Juventus după 12 ani.

Pe lângă el, Pavel Nedved, adjunctul lui, directorul general Maurizio Arrivabene și membrii boardului Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia și Suzanne Keywood părăsesc clubul torinez.

Juventus este anchetată pentru o fraudă contabilă de 282 de milioane de euro în ceea ce privește transferurile făcute de conducerea echipei din Torino.

Andrea Agnelli este unul dintre cei care au propus înființarea Superligii Europa, competiție în care urmau să joace cele mai importante cluburi din Vest.

"In acest caz, pot imparti protagonistii in trei categorii. Il pun pe Andrea Agnelli in prima. Aici este ceva personal. Pentru mine acest om nu mai exista. Credeam ca suntem prieteni, dar el m-a mintit pe fata pana in ultimul minut al ultimei zile, asigurandu-ma ca nu sunt motive de ingrijorare.

In contextul in care el semnase deja toate documentele necesare lansarii Superligii. In a doua categorie pun un grup de conducatori pe care ii consideram apropiati de mine si regret ca nu mi-au spus dinainte de voiau sa faca. In ultima categorie sunt conducatorii cu care nu aveam o relatie deosebita. Nu ii acuz, dar si ei trebuie sa suporte consecintele faptelor lor", a spus Aleksandr Ceferin, președintele UEFA, despre Agnelli.

