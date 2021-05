Juventus, afara din Serie A? Sefii fotbalului fac presiuni la torinezi

"Atunci cand cluburile accepta sa faca parte din Liga italiana, ele accepta principiile forurilor internationale. Este evident ca daca Juventus nu accepta aceste principii i se va intersice participarea in campionatul national. Imi pare rau, am vazut fani ingrijorati, dar toata lumea trebuie sa respecte regulile. Noua cluburi au decis s- se retraga din competitie (din Superliga), mai sunt trei, Sper ca aceasta disputa se va incheia curand", a spus Gravina.Juventus Torino, Real Madrid si FC Barcelona sunt singurele cluburi care nu s-au retras oficial din Superliga europeana, proiect lansat in urma cu mai putin de o luna de 12 cluburi europene si care a esuat rapid.