Paulo Dybala a fost ales cel mai bun jucator din campionatul Italiei in luna iulie

Dybala a inscris un gol in meciurile din iulie, ajutandu-si echipa sa castige pentru a noua oara consecutiv campionatul.Paolo Del Pino, presedintele Ligii, a spus: "Paulo Dybala a fost unul din marii protagonisti ai titlului castigat de Juventus, cu 11 goluri realizate si 7 pase decisive oferite colegilor. Jucatorul bianconero a fost un punct de referinta pentru echipa sa nu doar pentru extraordinara si incontestabila sa calitate in atac, dar si pentru importanta sustinere si spiritul de sacrificiu in faza defensiva".Dybala ii urmeaza compatriotului sau Papu Gomez, de la Atalanta Bergamo, ce a fost ales cel mai bun jucator al campionatului in luna iunie.Dybala va primi aceasta distinctie sambata, inaintea meciului Juventus - AS Roma , din ultima etapa a Serie A. La finalul partidei, formatia torineza va fi premiata pentru castigarea titlului.