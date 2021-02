Cat castiga Radu Dragusin si ce salariu are Ronaldo la Juventus

Pe langa Juventus , si alte echipe il vor pe Dragusin.Newcastle, Crystal Palace, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg au inaintat oferte pentru fotbalistul roman."Sunt multe echipe care il doresc pe Dragusin. In doua saptamani maxim va semna un nou contract.Pirlo il vrea la Juventus. Va avea un salariu mare de tot. Acum castiga 3500 de euro lunar", a spus agentul jucatorului, Florin Manea, la Digisport.Ca o comparatie, Ronaldo castiga 30 de milioane de euro anual.Radu Dragusin are 19 ani, joaca fundas central si in acest sezon si-a facut debutul la echipa mare a lui Juventus in toate competitiile. Fotbalistul roman a jucat pentru torinezi si in Serie A, Cupa Italiei si Champions League.CITESTE SI: