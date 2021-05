Un nou antrenor la Juventus Torino. Cine il inlocuieste pe Pirlo

"Bentornato, Max! (Bine ai revenit, Max!), asa a fost este modul in care Juventus Torino a anuntat intoarcerea pe banca sa a lui Massimiliano Allegri (53 de ani), care a mai antrenat Batrana Doamna din 2014 pana in 2019.El i-a cedat apoi locul lui Maurizio Sarri (2019-2020), succedat, la randul sau, de Andrea Pirlo (2020/2021). Pirlo a fost demis, vineri, cu cateva ore mai devreme, dupa un singur sezon la club.Allegri nu a mai antrenat de cand a parasit echipa din Torino acum doi ani.Cu Allegri la conducere, Juve a cucerit cinci titluri consecutive in Italia, intre 2014 si 2019, si a jucat doua finale ale Ligii Campionilor, ambele pierdute. Echipa a mai castigat de patru ori Supercupa Italiei si de doua ori Supercupa Italiei.Experimentul cu Andrea Pirlo, 42 de ani, aflat la primul mandat de principal, a fost aproape sa se incheie cu un dezastru. Juventus a prins cu noroc pozitia a patra a clasamentului, ultima care duce in Liga Campionilor. El a reusit, totusi, sa-si treaca in palmares Cupa Italiei si Supercupa Italiei, in sezonul recent incheiat.