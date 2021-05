Granzii Europei schimba antrenorii. Massimiliano Allegri, noul antrenor de la Juventus

In varsta de 53 de ani, Allegri revine dupa doi ani pe banca Batranei Doamne, dupa Maurizzio Sarrii, care a condus echipa in sezonul 2019/2020 si dupa Pirlo.Cu Allegri la conducere, Juve a cucerit cinci titluri consecutive in Italia, intre 2014 si 2015, si a jucat doua finale ale Ligii Campionilor, ambele pierdute. Echipa a mai castigat de patru ori Supercupa Italiei si de doua ori Supercupa Italiei.Tehncicianul care mai are in palmares un titlu cu AC Milan , in 2011, va semna un contract valabil patru ani si va avea un salariu de 8,5-9 milioane de euro pe sezon, fara bonusuri.Experimentul cu Andrea Pirlo, 42 de ani, aflat la prima experienta de principal, a fost aparoape sa se incheie cu un deastru. Juventus a prins cu noroc pozitia a patra a clasamentului, ultima care duce in Liga Campionilor.El a reusit, totusi, sa-si treaca in palmares Cupa Italiei si Supercupa Italiei, in sezonul recent incheiat.