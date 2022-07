Juventus pierde dramatic meciul cu trupa lui Stefan Radu, ratand penalti in minutul 97

Campioana Italiei, Juventus Torino, a pierdut dramatic partida cu Lazio Roma, echipa unde evolueaza Stefan Radu, fostul fundas de echipa nationala, scor 2-1 pentru capitolini, cu un Juve care a ratat un penalti in ultima secunda.

Stefan Radu a fost titular si integralist in aceasta partida jucata pe Juventus Stadium, acolo unde Ciro Immobile, atacant refuzat de torinezi, a marcat o dubla, ucigand pentru a doua oara Juventus, dupa partida din Supercupa Italiei, scor 3-2.

A fost 1-0 la pauza pentru Juve, dupa reusita lui Douglas Costa din minutul 23. Immobile a punctat imediat dupa pauza 2 goluri, in minutele 47 si 54, ultimul gol fiind din penalti.

Interesant este ca Juventus putea egala la ultima faza, in minutul 97, dar acelasi Paolo Dybala a ratat, asa cum a facut si in remiza cu cei de la Atalanta din acest sezon, scor 2-2.

Este prima infrangere in acest sezon pentru Juve, care ramane cu 19 puncte, fiind la egalitate cu Inter si Lazio. Inter are insa un meci in minus, duminica seara in marele derbi cu AC Milan.

Lidera este detasat Napoli, care tot sambata seara a dispus de AS Roma in deplasare, cu 1-0, singurul gol fiind marcat de Insigne. 8 victorii din 8 meciuri au inregistrat napoletanii pana acum.

Statistic vorbind, victoria lui Lazio cu Juve vine dupa 6 esecuri la rand in Serie A cu zebrele, meciuri in care nici macar nu reusise sa marcheze vreun gol. In plus, esecul de sambata al lui Juve vine dupa 783 de zile de la ultima infrangere acasa in Serie A, un 0-1 cu Udinese.

