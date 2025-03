Juventus pierde surprinzator la Sampdoria, dupa o asteptare de patru ani

Campioana Italiei Juventus Torino a fost invinsa surprinzator in deplasarea de la Sampdoria, scor 2-3 in runda curenta din Serie A, aceasta fiind prima victorie directa a genovezilor in fata lui Juve dupa 4 ani.

3-2 scorul asadar pentru Sampdoria, care conducea in minutul 79 cu 3-0, gratie golurilor marcate de Zapata (52), Torreira (71) si Ferrari (79), la capatul unei reprize secunde excelente.

Juventus a incercat sa tina meciul in viata si a marcat doua goluri pe final, in minutele de prelungire, prin Higuain in minutul 91 si Dybala in minutul 94.

Golul fostului star de la Real Madrid a venit dupa un penalti discutabil, dupa un fault facut la Douglas Costa.

Este asadar a doua infrangere din sezon pentru Juve, care mai pierduse si cu Lazio, scor 1-2.

In clasament, trupa lui Buffon poate cadea pe 3 in Italia, daca Inter dispune duminica seara de Atalanata.

Napoli e lidera cu 35 de puncte, Inter poate avea 33, iar Juventus are acum 31, unul mai mult ca AS Roma, victorioasa sambata in derbiul cu Lazio.

