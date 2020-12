Luis Suarez, prins ca a aranjat examenul pentru limba italiana. Rectorul Universitatii din Perugia, suspendat

Intr-o declaratie facuta vineri, procurorul din Perugia, Raffaele Cantone, a afirmat ca in urma investigatiei s-a constatat ca ''subiectele probei au fost comunicate in prealabil jucatorului, iar nota acestuia fusese stabilita inainte de sustinerea examenului''.Grego a fost suspendata timp de opt luni pentru incalcarea secretului profesional cu scopul de a obtine profit si pentru fals in documente oficiale.Aceeasi pedeapsa au primit-o si directorul general al Universitatii, Simone Olivieri, profesorul de limba italiana pe care l-a avut Suarez, Stefania Spina, si examinatorul Lorenzo Rocca.''Examenul a fost o farsa pe care Universitatea a aranjat-o la cererea venita din partea clubului Juventus, care ar fi urmat sa faca publicitate institutiei'', a aratat Cantone, adaugand ca se investigheaza si suspiciunile privind ''presiunea'' pe care Juventus ar fi exercitat-o pentru ca Luis Suarez sa obtina mai repede acceptul la cererea de cetatenie.La finele lunii septembrie, directorul sportiv al lui Juventus Torino, Fabio Paratici, sustinea, la Sky Sport, ca gruparea din Serie A a actionat cu transparenta si in respectul regulilor in cazul transferului esuat al fotbalistului Luis Suarez, declaratia sa venind la scurt timp dupa deschiderea investigatiei procurorilor.''Nu a existat o lejeritate din partea clubului. S-a verificat posibilitatea ca Suarez sa plece de la FC Barcelona, noi am facut toate verificarile necesare si am actionat cu toata transparenta si cu respectarea regulilor. Am facut totul cu claritate'', spunea Paratici.Luis Suarez a dat un examen de limba italiana pe 17 septembrie la Perugia, un prim pas pentru un eventual transfer la Juventus, care insa nu s-a mai concretizat. De atunci, uruguayanul, care a ajuns in cele din urma la Atletico Madrid , era suspectat ca a trisat, cu complicitatea examinatorilor, pentru a trece testul de limba italiana, obligatoriu pentru a obtine un pasaport italian, indispensabil pentru a putea juca la Juve.Conform unei inregistrari de atunci, una din persoanele vizate de ancheta aprecia ca jucatorul trebuie sa obtina diploma pentru ca ''la un salariu de 10 milioane (euro - n.r.) pe sezon, nu-l poti face sa rateze examenul chiar daca nu stie sa conjuge verbele si vorbeste la infinitiv''