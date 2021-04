Petrecere privata la Juventus pe timp de pandemie. Ce sanctiuni vor primi fotbalistii torinezi prezenti la party

La petrecerea organizata de McKennie au fost invitate zece persoane. Vecinii au chemat politia cand si-au dat seama ca are loc o petrecere in locuinta fotbalistului.In Italia este interzisa organizarea petrecerilor private, din cauza pandemiei de coronavirus, iar oamenii nu au voie sa iasa din case in intervalul orar 22.00 - 05.00. Polistii s-au prezentat la locuinta lui McKennie aproximativ la ora 23.30.Potrivit Corriere dello Sport si Corriere della Sera, cei trei fotbalisti vor fi amendati si suspendati pentru urmatorul meci, cu Torino, prorgamat sambata, in Serie A.CITESTE SI: