Juventus Torino si-a dat afara antrenorul dupa sezonul dezastruos. Cine ii va lua locul

"Multumim, Andrea.Acestea sunt primele cuvinte pe care noi toti trebuie sa le spunem la finalul acestet experiente speciale impreuna (...) Pirlo a facut doar primii pasi ai ceea ce va deveni, fara indoiala, o cariera stralucita de antrenor", a notat Juventus.Pirlo era antrenorul echipei Juventus din august 2020.Joi, Gazzetta dello Sport a scris ca antrenorul Massimiliano Allegri va reveni la conducerea tehnica a echipei Juventus Torino, in locul lui Andrea Pirlo.In varsta de 53 de ani, Allegri ar urma sa revina dupa doi ani pe banca Batranei Doamne, dupa Maurizzio Sarri, care a condus echipa in sezonul 2019/2020 si dupa Pirlo. Cu Allegri la conducere, Juve a cucerit cinci titluri consecutive in Italia, intre 2014 si 2015, si a jucat doua finale ale Ligii Campionilor, ambele pierdute. Echipa a mai castigat de patru ori Supercupa Italiei si de doua ori Supercupa Italiei. Tehncicianul care mai are in palmares un titlu cu AC Milan , in 2011, ar urma sa semneze un contract valabil patru ani, cu un salariu de 8,5-9 milioane de euro pe sezon, fara bonusuri.