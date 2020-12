Juventus ii va prelungi contractul lui Dragusin. Cat va castiga romanul la Torino

Site-ul italian noteaza ca Dragusin, care a inceput anul la echipa under 23 si dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus a fost dorit de Andrea Pirlo la prima echipa a clubului Juventus, a confirmat increderea avuta de tehnician in el.Tuttomercato mentioneaza ca Radu Dragusin are un fizic puternic si calitati sportive foarte bune. Romanul va fi al cincilea fundas central din lotul lui Pirlo si va avea un salariu de debutant in Serie A, si anume mai mic de un milion de euro, dar mai mare de 500.000 de euro.CITESTE SI: