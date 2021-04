Cum a reusit romanul Radu Dragusin sa le castige increderea sefilor lui Juventus Torino

"Sunt foarte fericit, familia a fost mandra de mine. Colegii imi spun mereu sa fiu umil, modest, ca o sa vina si timpul meu. Am avut emotii cand am debutat cu Dinamo Kiev , in Liga Campionilor, nu ma asteptam sa intru, antrenorul mi-a zis sa joc calm, linistit.Antrenamentele sunt foarte dure,nimeni nu se da la o parte. Tinerii trebuie sa inteleaga ca nu exista o scurtatura, ci doar munca. Trebuie sa ai un program foarte bine stabilit. Abia astept sa vin la lotul national, mereu vin cu zambetul pe buze", a declarat Dragusin la emisiunea La Maruta de la Pro TV.El a mai spus ca are o iubita romanca.Intrebat cine e mai tare dintre Cristiano Ronaldo si Messi, Dragusin a raspuns: " Ronaldo , clar!".Fotbalistul Radu Dragusin va ramane la Juventus Torino, el semnand prelungirea contractului pana la 30 iunie 2025.Dragusin, in varsta de 19 ani, a fost in ultima perioada in atentia mai multor cluburi , intre care si RB Leipzig.Romanul este legitimat la Juventus din august 2018.