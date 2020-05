Un star al lui Juventus Torino si-a dat acordul pentru o plecare la Barcelona - presa

Ziare.

Miralem Pjanici (30 de ani), din Bosnia si Hertegovina, s-a inteles deja cu Barcelona si va ajunge pe Camp Nou, in schimbul lui Arthur, 23 de ani, brazilianul care intre timp s-a razgandit si a acceptat plecarea in Italia, desi pana acum nu dorise acest lucru, iar toata aceasta afacere parea "in aer", dupa cum scrie portalul Tuttosport.Barcelona si Juve negociaza de mai multa vreme aceasta mutare, dar pana acum cateva zile, Arthur isi manifestase clar dorinta de a ramane pe Nou Camp. Mijlocasul bosniac batuse deja palma cu sefii lui Barca si s-a inteles pentru un contract de 4 ani.Arthur a fost adus din Brazilia in urma cu doi ani, dar nu prea a convins in tricoul blaugrana.Pjanici a inceput fotbalul mare in Franta la Metz in 2007, a trecut apoi la Lyon, s-a transferat la Roma, de unde Juve l-a cumparat in vara lui 2016. A strans de atunci 114 meciuri si 15 goluri la "Batrana Doamna".Pentru nationala Bosniei are 92 de selectii si tot 15 goluri marcate.D.A.