Transfer de marca pentru Juventus: "Batrana Doamna" a luat gratis un mijlocas trecut pe la Bayern si Liverpool

Juventus a inceput campania de transferuri din aceasta vara cu o mutare foarte buna, "Batrana Doamna" luand gratis un jucator ce a trecut pe la Bayern Munchen si Liverpool.

Emre Can, mijlocas in varsta de 24 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane cu campioana Italiei.

Can va primi un salariu stagional de 5 milioane de euro, plus un important bonus la semnatura.

Internationalul german a ajuns la Juventus din postura de jucator liber de contract dupa ce a refuzat sa isi prelungeasca intelegerea cu Liverpool.

Emre Can a facut parte din echipa "cormoranilor" ce a ajuns pana in finala Champions League in acest sezon si are in palmares si un titlu de campion al Germaniei cu Bayern.

M.D.

