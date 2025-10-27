Șoc în Italia. Antrenorul care l-a învins pe Cristi Chivu a fost dat afară

Șoc în Italia. Antrenorul care l-a învins pe Cristi Chivu a fost dat afară
Igor Tudor FOTO X Fabrizio Romano

Juventus Torino a reziliat, luni, contractul antrenorului Igor Tudor, la o zi după înfrângerea cu Lazio Roma (1-0).

„Juventus anunţă că luni l-a demis din funcţia de antrenor al echipei sale principale pe Igor Tudor, precum şi pe membrii staffului său, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic şi Riccardo Ragnacci”, a indicat într-un comunicat Juve, care ocupă locul 8 în Serie A, la şase puncte de lider, după opt etape.

Tudor (47 ani) era pe banca Juventus Torino din martie, când l-a înlocuit pe Thiago Motta - „demis” şi încă sub contract până în 2027, deci posibil să fie rechemat - în timpul sezonului.

Croatul, care a jucat şi el pentru Bianconeri (1998-2007), este înlocuit temporar de Massimiliano Brambilla, antrenorul echipei Next Gen, până la numirea unui nou antrenor.

Cu Tudor antrenor, Juventus a învins-o în debutul sezonului pe Inter (4-3), echipa antrenată de Cristi Chivu.

