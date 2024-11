26.000 de puieți plantați de JYSK în Sibiu alături de Plantăm fapte bune în România

Pentru cel de-al optulea an consecutiv, JYSK și inițiativa Plantăm fapte bune în România au colaborat pentru extinderea suprafeței de păduri din România. De data aceasta, acțiunea a avut loc în județul Sibiu, unde au fost plantați 26.000 de puieți de molid.

Voluntari JYSK, alături de reprezentanți ai Plantăm fapte bune în România și Ocolului Silvic Cindrel, au dat startul plantării în cadrul unui eveniment de împădurire în care fiecare participant a plantat cât mai mulți puieți, a învățat să planteze corect și s-a bucurat de o zi în natură, alături de alți oameni care vor să facă bine.

Conștientizarea importanței pădurilor pentru comunități

Zona în care au fost plantați cei 26.000 de puieți se află lângă orașul Sibiu, iar parcelele, care însumează 6,5 hectare, se află pe dealurile de lângă localitățile Cristian și Orlat. Aurel Năsulea, inginer Silvic, Plantăm fapte bune în România, explică de ce a fost necesară împădurirea acestor terenuri. “Am ales această zonă pentru a acorda un sprijin comunităților locale din zona Munților Cindrel. Credem cu tărie că exemplul și implicarea noastră contează și vor contribui la angrenarea altor resurse în zonă și la creșterea nivelului de educare și conștientizare a publicului larg cu privire la importanța pădurilor, în mod special pentru comunitățile locale”, spune Aurel Năsulea, care a coordonat plantarea, apoi continuă: “Zona în care am plantat este una montană, caracterizată prin prezența preponderentă a pădurilor de molid, o specie de interes economic și ecologic pentru România, având în vedere că această specie ocupă aproape un sfert din pădurile din România. Nu în ultimul rând, molidul joacă și un rol social pentru comunitățile locale, furnizând lemnul foarte important atât la nivelul gospodăriilor, cât și în industrii multiple”, încheie el. În următorii ani, specialiștii Plantăm fapte bune în România și Ocolului Silvic Cindrel vor monitoriza dezvoltarea puieților, vor face lucrări de îngrijire în timpul verii și, unde este cazul, vor face completări de puieți. Perioada de monitorizare durează minim 3-5 ani, în unele cazuri 7-10 ani, până când pădurea ajunge la stadiul de masiv.

O acțiune pentru viitor

Mădălina Florea, Store Manager JYSK în Cluj, a venit la plantare alături de fetița ei de 4 ani și de soțul ei. “Pe lângă faptul că am plantat, am fost să vedem un brad de 500 de ani, care avea un trunchi imens. M-am gândit atunci că și ceea ce am plantat noi s-ar putea să reziste 500 de ani, mult după ce noi nu vom mai fi. Cred că e important să contribuim cu ceva pentru generațiile care urmează, să lăsăm o amprentă, și mă bucur că lucrez la o companie care se implică”, a spus Mădălina Florea. Alături de ea, la plantare au venit colegi JYSK din alte orașe din zonă, printre care și o altă colegă care a mai participat la acțiuni de plantare în anii anteriori. După eveniment, Cristina Ioan, Store Manager JYSK în Cluj, s-a arătat încântată de organizare și, la revenirea în magazin, le-a povestit entuziasmată cum a fost colegilor care nu au putut participa. “Organizarea plantării a fost mult mai bună, găurile erau deja făcute, de aceea noi am putut să plantăm mai mulți puieți decât dată trecută. Îmi pare rău că nu am fost mai mulți colegi, la cât de frumos a fost organizat totul! Organizatorii ne-au așteptat și cu lapte de casă, cu prăjituri de casă, a fost foarte frumos”, a povestit Cristina Ioan.

Plantarea JYSK în cifre:

26.000 de puieți plantați în 2024

6,5 hectare reprezintă suprafața de teren împădurită anul acesta

Voluntarii au împădurit 4 parcele aflate în apropierea localității Cristian, județul Sibiu

178.000 de puieți reprezintă numărul total de puieți plantați de JYSK și Plantăm fapte bune în România în cei 8 ani de parteneriat.

JYSK a mai realizat în anii trecuți acțiuni de împădurire în județele Dâmbovița și Alba.

