JYSK anunță rezultatele pentru anul financiar 2023-2024

Pentru anul financiar 2023-2024, care a început pe 1 septembrie 2023 și s-a încheiat pe 31 august 2024, JYSK a avut o cifră de afaceri de 1,15 miliarde RON și un EBIT de 185 milioane RON. Lanțul scandinav de produse pentru casă a făcut investiții pentru a reuși să păstreze la un nivel mic prețurile deja competitive.

În anul financiar care s-a încheiat (FY24), incertitudinile globale și neliniștea au continuat și, deși inflația a scăzut, consumatorii au simțit în continuare nevoia de a fi mai atenți la felul în care își cheltuie banii. JYSK a continuat să fie alegerea clienților care caută produse pentru casă și pentru un somn mai bun, prin oferirea unor prețuri competitive și produse de calitate în cele 145 de magazine din România și online.

În anul financiar 2023-2024, EBIT-ul a crescut cu 28,7% și a ajuns la 185 milioane RON, în timp ce cifra de afaceri a crescut cu 15,5% și a ajuns la 1,15 miliarde RON.

“Suntem foarte mulțumiți de rezultatele financiare obținute, care se datorează tuturor colegilor noștri. Le mulțumim pentru munca depusă de-a lungul acestui an și pentru implicarea de care au dat dovadă, în special pentru orientarea către client, lucru esențial în munca noastră. Angajații sunt ingredientul principal al succesului JYSK din acest an, iar cifrele obținute li se datorează”, a pus Alex Bratu, Country Director JYSK România și Bulgaria.

Investiții în expansiune

În anul financiar 2023-2024, JYSK a inaugurat 9 magazine noi în Domnești, Râmnicu Vâlcea, Borșa, Bistrița, Sinaia, Buzău, Târgu Mureș, București și Cluj, și a modernizat și reamenajat 20 de magazine mai vechi, care acum funcționează conform celui mai nou concept de magazin JYSK, Store 3.0.

În ceea ce privește magazinele modernizate și aduse la conceptul Store 3.0, acolo unde a fost nevoie și unde spațiul existent nu a permis implementarea noului concept, unele magazine au fost mutate într-un alt spațiu, precum magazinul din Era Shopping Oradea sau cel din Huși.

Modernizarea magazinelor se va finaliza în anul financiar curent.

Obiective ambițioase de sustenabilitate

Între 1 septembrie 2023 și 31 august 2024, JYSK și-a calculat emisiile de gaze cu efect de seră și a setat noi obiective climatice care să respecte prevederile organizației internaționale Science Based Targets initiative, în conformitate cu Acordul de la Paris.

JYSK se străduiește să își reducă emisiile din propriile operațiuni cu 50,4% până în anul 2032 și, de asemenea, și-a propus ca 72,5% dintre furnizorii săi să aibă obiective aprobate de SBTi până la finalul anului financiar 2028.

“Sustenabilitatea este o parte importantă a muncii noastre, în care sunt implicate toate departamentele și furnizorii aflați de-a lungul lanțului valoric. JYSK realizează de mulți ani acțiuni care să minimizeze impactul asupra mediului, însă acum avem o strategie bine definită și obiective aprobate de o organizație importantă, ceea ce ne va ajuta să lucrăm mai eficient și să obținem rezultatele dorite”, spune Alex Bratu.

Privind spre viitor

Este de așteptat ca piața globală de retail să rămână impredictibilă, iar presiunea costurilor operaționale mari să se mențină, după mai mulți ani cu o inflație ridicată. Încrederea consumatorilor se află la un nivel relativ scăzut, care cel mai probabil se va menține.

În primăvara anului 2025, JYSK plănuiește deschiderea primelor sale magazine în Casablanca, Maroc, în afara Europei. De asemenea, anul financiar curent va fi și ultimul an al strategiei curente, “Seamless and Closer to the Customer”, iar pregătirile pentru noua strategie au început deja. Aceasta se va baza pe valorile JYSK, Bun Comerciant, Bun Coleg și Spirit corporatist.

“Retailul continuă să fie impredictibil. Însă JYSK este o companie puternică și sănătoasă, care poate contracara fluctuațiile și incertitudinile. Continuăm să lucrăm conform strategiei noastre pe termen lung, de creștere și expansiune”, spune Alex Bratu.

Anul financiar 2023-2024 în cifre:

Cifră de afaceri FY24: 1.156 MRON

Creștere cifră de afaceri față de FY23: 15.5%

EBIT FY24: 185 MRON

Creștere față EBIT de FY23: 28.7%

Număr actual de angajați: 1.245

Magazine noi: 9

Magazine reamenajate: 20

