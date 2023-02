JYSK elimină milioane de mânere de plastic și fermoare prin îmbunătățirea ambalajelor

Începând din martie 2023, toate pernele WELLPUR din sortimentul JYSK care vor ajunge în magazine vor avea un ambalaj nou, care va economisi anual patru milioane de mânere din plastic și fermoare.

Prin renunțarea la mânerele din plastic din componența ambalajului și înlocuirea lor cu mânere încorporate în cutia de carton, JYSK va elimina 3 milioane de mânere de plastic în fiecare an. De asemenea, înlocuirea fermoarelor cu un sistem de închidere din material textil va elimina 1 milion de fermoare metalice anual.

“Sunt mândră că, împreună cu furnizorii noștri, am reușit să reducem plasticul și metalul din pernele WELLPUR. Există potențial de a îmbunătăți și mai mult produsele, dar acesta este un pas important catre atingerea obiectivului nostru de a elimina tot ceea ce nu este necesar. Este foarte important să punctăm faptul că această schimbare va avea efecte în fiecare an de acum înainte, așadar beneficiul nu este punctual, ci are efect continuu”, spune Berit Stokholm Christiansen, Category Manager perne și plăpumi JYSK.

PARTE DINTR-UN PROCES CONTINUU

Fermoarele din componența pernelor sunt înlocuite cu o soluție practică din material textil, ceea ce înseamnă că două straturi de material se vor suprapune pentru a închide fața de pernă și a proteja umplutura. În locul mânerelor de plastic ale ambalajului, cutiile de carton sunt acum prevăzute cu mânere încorporate în carton.

“Acolo unde putem îndepărta plasticul care nu este necesar sau alte materiale din ambalaje la care putem renunța, o vom face. Întotdeauna suntem atenți ca ambalajele să rămână în continuare practice și să protejeze produsul cât mai bine. Noul mâner realizat direct în cartonul din care este făcută cutia este un bun exemplu pentru cum poate fi îmbunătățit un ambalaj, păstrând în continuare toate avantajele”, spune Lars Høgh Jensen, Packaging Development Specialist JYSK.

Ambalajele îmbunătățite și noul proces de producție a pernelor WELLPUR reprezintă doar una dintre inițiativele de a reduce cantitatea de plastic folosită de companie. Anterior, JYSK a înlocuit ambalajele de plastic ale lenjeriilor de pat cu benzi de carton, acțiune care a eliminat 27 de milioane de pungi de plastic anual.

Despre JYSK

JYSK este unul dintre cei mai importanți retaileri de mobilă și decorațiuni interioare din Europa. Compania scandinavă își desfășoară activitatea în peste 48 de țări, are peste 30.000 de angajați și peste 3200 de magazine.

JYSK are mereu o ofertă excelentă și servicii competente, indiferent de modalitatea în care clienții vor să achiziționeze produsele, dintr-un magazin fizic sau online.

JYSK a intrat pe piața din România în 2007, odată cu inaugurarea primului magazin la Oradea. Rețeaua numără în prezent 130 de magazine în România.