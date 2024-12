JYSK inaugurează două magazine noi, la Constanța și Moinești

JYSK România inaugurează încă două magazine noi la final de an, pe 12 decembrie 2024, în Constanța și Moinești. Retailerul scandinav de mobilier și produse pentru casă ajunge, astfel, la o rețea de 146 de magazine în România.

Noul magazin JYSK din centrul comercial Supernova Constanța se află amplasat pe strada Cumpenei nr. 2, Constanța, are o suprafață totală de 1500 mp și va funcționa de luni până duminică între orele 09:00 – 21:00. În Constanța, compania este prezentă de peste 14 ani prin intermediul magazinului JYSK Constanța Tom, urmând apoi deschiderea altor două unități, JYSK Constanța Far și JYSK Auchan Sud Constanța. Noul magazin din Centrul Comercial Supernova Constanța este cel de-al patrulea magazin JYSK din Constanța.

În aceeași zi, joi, 12 decembrie, va avea loc inaugurarea noului magazin JYSK din Moinești, aflat pe strada Atelierelor nr. 144, Moinești, județul Bacău. Magazinul are o suprafață totală de 1300 mp și va funcționa de luni până duminică între orele 10:00 – 21:00.

“Finalul de an reprezintă o perioadă cu multă activitate pentru noi. După campania de Black Friday, în care toți colegii au fost implicați și au muncit pentru a obține rezultate foarte bune, sărbătorim acum deschiderea a două magazine noi. Fiecare deschidere este un moment important în JYSK, pentru că expansiunea este în ADN-ul companiei, de aceea ne bucurăm că încheiem acest an cu încă două magazine, care ne aduc și mai aproape de clienți. Vom celebra acest moment așa cum știm mai bine, prin oferte de deschidere foarte bune. E un moment propice pentru cei care vor să achiziționeze cadouri de Crăciun pentru apropiați, familie și prieteni și pentru cei care vor să își amenajeze casa de Sărbători. Îi așteptăm la deschiderea magazinelor JYSK Constanța Supernova și JYSK Moinești, pentru a profita de prețurile foarte bune din săptămâna deschiderii”, spune Iraida Paiuc, Sales and Marketing Manager JYSK România și Bulgaria.

Cu ocazia celor două deschideri din Constanța Supernova și Moinești, JYSK a pregătit două evenimente speciale în prima zi de funcționare a magazinelor, pe 12 decembrie, începând cu ora 10:00. Clienții sunt așteptați în cele două magazine cu multe surprize și cu reduceri de până la 75% la peste 2000 de produse pentru a sărbători deschiderile.

Oferte la peste 2000 de produse

Ofertele speciale de deschidere sunt valabile timp de o săptămână, între 12 și 18 decembrie 2024, doar în cele două magazine noi, JYSK Constanța Supernova și JYSK Moinești.

Peste 2000 de produse pentru amenajarea casei sunt incluse în oferta de deschidere, iar reducerile ajung până la 75%. Clienții vor găsi o gamă variată de produse cu prețuri reduse: saltele, plăpumi, perne, lenjerii de pat, mobilier de interior, mobilier de exterior, decorațiuni și textile pentru casă.

