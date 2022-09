Atac sinucigaș într-un centru educațional din Kabul: Cel puțin 19 morți și 27 de răniți VIDEO

Cel puţin 19 persoane au fost ucise şi alte 27 rănite într-un atac sinucigaş vineri dimineaţa, într-un centru educaţional din Kabul, Afganistan, care pregăteşte elevii pentru examenele de admitere la universitate, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, relatează AFP.

”Elevii se pregăteau pentru un examen când un atacator sinucigaş s-a aruncat în aer în acest centru educaţional. Din păcate, 19 persoane au murit şi alte 27 au fost rănite”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Khalid Zadran.

Eyewitnesses to @Etilaatroz : dozens have been killed in today blast in Kaaj learning center in west #kabul . pic.twitter.com/jHbkZazXQK

Acest centru educaţional pregăteşte elevii pentru examenele de admitere la universitate. Echipele de securitate sunt la faţa locului, natura atacului şi detaliile victimelor urmând a fi comunicate ulterior.

”Atacarea ţintelor civile dovedeşte cruzimea inumană a inamicului şi lipsa standardelor morale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, Abdul Nafy Takor.

An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL