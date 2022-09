Kadîrov îl sfidează pe Putin și nu trimite soldați în Ucraina: ”Republica Cecenia și-a depășit planul de recrutare cu 254%”

Liderul Ramzan Kadîrov din Cecenia a declarat că țara în fruntea căreia se află nu va furniza soldați după anunțul dat de Putin privind mobilizarea parțială.

”Republica Cecenia și-a depășit planul de recrutare cu 254% chiar înainte de anunțul mobilizării parțiale”, a scris Kadîrov pe Telegram.

El a mai precizat că Cecenia a trimis pe frontul din Ucraina circa 20.000 de militari.

Declarațiile cecenului vin după ce în regiune au avut loc proteste împotriva mobilizării militare anunțate de Putin, dar și după cel mai mare schimb de prizonieri dintre Moscova și Kiev, desfășurat joi. Au fost eliberați o parte dintre militarii care au apărat uzina Azovstal din Mariupol, anunță digi24.

Liderul a făcut un apel către ”mamele cecene” afirmând că nu vor mai fi trimiși soldați din Cecenia pe front.

”Fac un apel la populația cecenă, în special la mamele noastre iubite și respectate, să-și păstreze calmul.”

Kremlinul nu a avut momentan nicio reacție la afirmațiile lui Ramzan Kadîrov.

Kadyrka, it turns out, is extremely dissatisfied with yesterday's exchange of prisoners. What a pity that no one asked the leader of disposable tiktokers.

Now Don-don is the main oppositionist? pic.twitter.com/ilVDF3AUsD