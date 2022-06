Ramzan Kadîrov, liderul cecenilor, se plânge într-un video, publicat pe rețelele sociale, că televiziunea de stat ”minte” și nu spune că oamenii săi au capturat orașul ucrainean Severdonețk.

În filmarea de câteva minute, Ramzan Kadîrov afirmă că televiziunea de stat din Rusia nu spune adevărul.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Salutare tuturor. Mă uit chiar acum la Rossiya-24, don, ei vorbesc despre Severodoneţk. Ei spun că gen 30% a fost eliberat, don, sau 20%.

Partea rezidențială este pe deplin, don, sub controlul luptătorilor noștri și cei care, don, sunt departe de Severodoneţk, don, la cel puțin 160 de kilometri, ei sunt cei care, don, fac aceste reportaje live, don. (...)

Sunt minciuni! Da, în partea industrială a orașului, don, câțiva șaitani (n.r. spirite rele la musulmani) rămân, don.

Acolo a fost o explozie mare și noi, don, verificăm ce urmează, don. Așa că, aveți grijă ce vorbiți, don.

Oamenilor trebuie să li se spună adevărul și să nu fie mințiți, don”, este mesajul liderului cecen, tradus în engleză de jurnalistul BBC Francis Scarr, arată hotnews.ro.

Potrivit sursei citate, Kadîrov pare a fi sub influența alcoolului.

Ramzan #Kadyrov complains that #Russian state TV does not confirm his claim that #Severodonetsk has already been completely occupied by his forces. In reality, only parts of it are under Russian control. pic.twitter.com/DAKJUKQr0i