Ramzam Kadîrov s-ar afla în stare critică după un transplant de rinichi, susține liderul opoziției din Rusia

Un fost deputat în Duma de Stat, Ghenadi Gudkov, totodată liderul opoziției din Rusia, susține că șeful cecenilor Ramzam Kadirov s-ar afla într-o stare gravă de sănătate după ce a suferit un transplant.

Ghenadi Gudkov a făcut publică această informație în podcastul jurnalistei ruse independente Iulia Latinina, joi, 14 septembrie, informația fiind preluată apoi de portalul ucrainean de știri Dialog, arată libertatea.ro.

Gudkov citează surse de rang înalt din Cecenia.

”I-am sunat pe ceceni proeminenți. Potrivit datelor lor, Kadîrov a suferit o operație, un transplant, care nu a avut succes în totalitate, se presupune că nu totul a prins, au apărut niște abcese. Starea lui de sănătate este foarte proastă”, a spus Gudkov.

Speculații despre starea de sănătate a lui Kadirov au apărut din primăvara acestui an. Conform sursei citate, un jurnalist kazah a scris că liderul cecen suferă de probleme renale grave.

Informațiile despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov nu au putut fi verificate și nici confirmate oficial.

Kadirov is in critical condition: the representative of the State Government Yusov confirmed the information about this. It's not about injuries - the don had many diseases that sooner or later had to manifest themselves.https://t.co/bbBtgi359c