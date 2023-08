Două unități ale armatei ruse s-au căsăpit reciproc în Ucraina: zeci de morți și răniți. Cauza: un film cecen de propagandă

Un conflict violent între unități ale armatei ruse a izbucnit în Mihailivka, o localitate ocupată temporar de Rusia în regiunea Zaporojie.

Potrivit informațiilor pe surse prezentate de Centrul Național de Rezistență al Ucrainei (CNRU), sâmbătă, 12 august, propagandiștii ruși au sosit în satul Mihailivka, districtul Vasilivski, din regiunea Zaporojie, pentru a filma o poveste despre „măreața contribuție” a unui oficial de rang înalt al administrației Kadyrov (liderul cecen fidel lui Putin) la dezvoltarea teritoriilor ocupate.

"În jurul orei 20.00, în acea zi, în zona parcului central al localității, s-a produs o altercație verbală între kadîroviți și daghestanezi dintr-o altă divizie a Forțelor Armate Ruse. În timpul scandalului, în care cecenilor li s-ar fi reproșat propaganda deșănțată și total lipsită de realism, unul dintre ocupanți a deschis focul în aer dintr-o mică armă automată.

O luptă corp la corp a izbucnit ulterior, iar unul dintre combatanți a suferit numeroase răni prin înjunghiere, incompatibile cu viața. Acest lucru a dus la o confruntare armată deschisă între cele două tabere, în care au folosit lansatoare de grenade „Koster”, grenade de mână și arme automate de calibru mic.

Sursele CNRU spun că daghestanezii au câștigat confruntarea. 20 de militari ruși au fost uciși în ambele tabere, iar peste 40 au fost răniți. Comandantul unității kadîrovite (probabil un ofițer cu gradul de colonel) a fost trimis în prima linie drept pedeapsă", se arată în relatarea CNRU.

