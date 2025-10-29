Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:33
366 citiri
Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”
Donald Trump și nepoata Kai

Nepoata lui Donald Trump, Kai Trump (18 ani), va participa în perioada 13-16 noiembrie la turneul de golf The Annika, care face parte din circuitul profesionist american LPGA Tour.

3,25 milioane de dolari vor fi în joc în penultimul turneu din calendarul LPGA. „Visul meu a fost întotdeauna să concurez cu cele mai bune jucătoare din lume în circuitul LPGA”, a comentat Kai Trump într-un comunicat. „Acest eveniment va fi o experienţă incredibilă. Abia aştept să le întâlnesc şi să le înfrunt pe multe dintre eroine şi mentorele mele din golf cu ocazia debutului meu în circuitul LPGA.”

Cu o audienţă numeroasă pe reţelele sociale, având 2,5 milioane de abonaţi pe Instagram, Kai Trump (18 ani) ocupă locul 461 în clasamentul naţional al disciplinei sale, la categoria juniori feminin. Este dificil să se pună în evidenţă nivelul său sportiv pentru a justifica alegerea organizatorilor. La ultimul mare campionat junior din martie trecut, la Sage Valley, în Carolina de Sud, ea a terminat pe locul 24 şi ultimul.

Pe de altă parte, această invitaţie reprezintă o ocazie excelentă de marketing pentru organizatorii turneului şi pentru liga, care nu se ascund deloc de acest lucru. „Invitaţiile speciale sunt un mijloc important de a pune în lumină noi talente şi de a atrage atenţia asupra turneelor noastre şi asupra LPGA”, a declarat Ricki Lasky, directorul de afaceri şi operaţiuni al circuitului LPGA. „Notorietatea şi influenţa lui Kai contribuie la descoperirea golfului, în special în rândul tinerilor. Suntem încântaţi să o vedem parcurgând această nouă etapă în cariera sa.”

Kai Trump este fiica cea mare a lui Donald Trump Jr şi studiază la Benjamin School, în comitatul Palm Beach. În 2026, ea se va alătura echipei de golf a Universităţii din Miami. De asemenea, ea a fondat recent propria sa marcă de îmbrăcăminte şi lifestyle, destinată promovării emancipării tinerelor femei în sport. Şi, deşi nu ezită să joace golf cu bunicul ei, poate beneficia şi de sfaturi mai...profesionale: mama ei, Vanessa, divorţată de Donald Trump Jr, formează un cuplu cu... Tiger Woods.

Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
#kai trump, #golf, #nepoata, #Donald Trump , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat, dupa 4 ani! Suma care l-a facut pe David Popovici sa renunte la Steaua si sa semneze cu Dinamo

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți ani de închisoare riscă fotbalistul lui Cristi Chivu implicat într-un accident mortal
  2. Fantastic! Sorana Cîrstea e în sferturi, după o victorie memorabilă
  3. Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”
  4. Românul care a spart gheața în Cupa Spaniei nu e în vederile lui Mircea Lucescu la națională
  5. Tragere la sorți la Turneul Campioanelor. Cum arată grupa Serena Williams
  6. Eșec dureros pentru Cristiano Ronaldo, în fața lui Karim Benzema
  7. Cristi Chivu, sub presiune. Ce-au făcut marți rivalele la titlu ale lui Inter și cum arată clasamentul
  8. Eliminare șoc în Spania, cu internaționalul român pe teren
  9. Echipa din România care face senzație în Cupele Europene. Victorii după victorii
  10. Victorie în Liga Campionilor: echipă care a făcut spectacol, pe teren propriu