Nepoata lui Donald Trump va debuta în circuitul profesionist: ”O experienţă incredibilă”

Nepoata lui Donald Trump, Kai Trump (18 ani), va participa în perioada 13-16 noiembrie la turneul de golf The Annika, care face parte din circuitul profesionist american LPGA Tour.

3,25 milioane de dolari vor fi în joc în penultimul turneu din calendarul LPGA. „Visul meu a fost întotdeauna să concurez cu cele mai bune jucătoare din lume în circuitul LPGA”, a comentat Kai Trump într-un comunicat. „Acest eveniment va fi o experienţă incredibilă. Abia aştept să le întâlnesc şi să le înfrunt pe multe dintre eroine şi mentorele mele din golf cu ocazia debutului meu în circuitul LPGA.”

Cu o audienţă numeroasă pe reţelele sociale, având 2,5 milioane de abonaţi pe Instagram, Kai Trump (18 ani) ocupă locul 461 în clasamentul naţional al disciplinei sale, la categoria juniori feminin. Este dificil să se pună în evidenţă nivelul său sportiv pentru a justifica alegerea organizatorilor. La ultimul mare campionat junior din martie trecut, la Sage Valley, în Carolina de Sud, ea a terminat pe locul 24 şi ultimul.

Pe de altă parte, această invitaţie reprezintă o ocazie excelentă de marketing pentru organizatorii turneului şi pentru liga, care nu se ascund deloc de acest lucru. „Invitaţiile speciale sunt un mijloc important de a pune în lumină noi talente şi de a atrage atenţia asupra turneelor noastre şi asupra LPGA”, a declarat Ricki Lasky, directorul de afaceri şi operaţiuni al circuitului LPGA. „Notorietatea şi influenţa lui Kai contribuie la descoperirea golfului, în special în rândul tinerilor. Suntem încântaţi să o vedem parcurgând această nouă etapă în cariera sa.”

Kai Trump este fiica cea mare a lui Donald Trump Jr şi studiază la Benjamin School, în comitatul Palm Beach. În 2026, ea se va alătura echipei de golf a Universităţii din Miami. De asemenea, ea a fondat recent propria sa marcă de îmbrăcăminte şi lifestyle, destinată promovării emancipării tinerelor femei în sport. Şi, deşi nu ezită să joace golf cu bunicul ei, poate beneficia şi de sfaturi mai...profesionale: mama ei, Vanessa, divorţată de Donald Trump Jr, formează un cuplu cu... Tiger Woods.

