Cine este noua șefă a diplomației europene. ”Doamna de Fier” a Estoniei nu s-a temut să provoace Moscova

Prim-ministrul estonian Kaja Kallas, care săptămâna trecută a împlinit 47 de ani, a fost aleasă joi de liderii europeni să fie vocea diplomaţiei UE pentru următorii cinci ani. Fiica fostului comisar european Siim Kallas este un adversar hotărât al Kremlinului şi crede cu tărie în proiectul european, relatează AFP şi Reuters.

Premierul Estoniei, care a sprijinit cu hotărâre Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, a subliniat imediat după nominalizarea ei că ”războiul în Europa” şi ”instabilitatea crescândă în vecinătatea (Europei) şi în lume” sunt principalele provocări cu care se confruntă politica externă europeană.

Honoured to be nominated as the candidate for High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Your trust means a lot.

We must continue working together to ensure Europe is an effective global partner to keep our citizens free, safe and prosperous. pic.twitter.com/pbQEWjGjA2