Șefa diplomației UE critică posibilitatea ca Putin să vină în UE, propunere făcută de Trump: „Ar fi neplăcut”

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat luni, 20 octombrie, că este „neplăcut” faptul că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea veni în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuţii despre războiul din Ucraina, după ce preşedintele SUA Donald Trump a anunţat joi că se va întâlni în curând cu liderul de la Kremlin la Budapesta, relatează Reuters.

Kaja Kallas a declarat reporterilor, înaintea reuniunii miniştrilor de externe europeni la Luxemburg, că eforturile lui Trump de a aduce pacea sunt binevenite, dar că este important ca şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu liderul rus.

„America are multă putere pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor, iar dacă o va folosi, atunci, desigur, este bine ca Rusia să oprească acest război”, a declarat Kallas.

„În ceea ce priveşte Budapesta, nu, nu este plăcut să vezi că o persoană care face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională vine într-o ţară europeană”, a spus şefa diplomaţiei europene, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat”.

Ads

Ungaria, în proces de ieșire din Curtea Penală Internaţională

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, din care Ungaria este în proces de ieşire. Rusia a negat în repetate rânduri că forţele sale au comis atrocităţi în Ucraina şi susţine că CPI nu are jurisdicţie asupra sa.

Zelenski a declarat că ar fi dispus să meargă la Budapesta, dacă i s-ar propune o întâlnire trilaterală sau un format de tip „navetă diplomatică”.

Kallas a spus, pe de altă parte, că se aşteaptă ca un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei să fie adoptat săptămâna aceasta, dar a precizat că aprobarea nu va veni luni.

La rândul său, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat că nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană. „Singurul loc pentru Putin în Europa (este) la Haga, în faţa tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el înaintea reuniunii miniştrilor de externe din UE.

Ads

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibila vizită a lui Putin într-o ţară a UE. „Să vedem unde va avea loc reuniunea şi în ce format, dar este evident că, în spaţiul UE, un criminal de război precum Putin nu ar trebui să fie binevenit”, a declarat ea reporterilor.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că vizita lui Putin ar avea sens doar dacă ar duce la un armistiţiu imediat şi necondiţionat, în timp ce ministrul olandez de externe, David van Weel, a subliniat că „cel mai important lucru este să existe o masă de negocieri”.

Ads