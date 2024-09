Ai auzit de fructul kaki? Iată 7 motive să îl consumi

L-ai văzut cu siguranță la raionul de fructe din supermarketuri, dar poate că n-ai îndrăznit să îl guști. În ciuda aparențelor, este dulce și aromat, fiind o gustare excelentă care îți oferă atât senzația de sațietate, dar îți astâmpără și pofta de dulce.

Kaki este un fruct cultivat cu precădere în Asia, cunoscut pentru valoarea sa nutritivă, dar și pentru beneficiile pe care le are pentru sănătate și frumusețe. Seamănă ca formă și mărime cu o roșie, însă are culoarea portocalie. Este bogat în magneziu și în potasiu, fiind indicat a fi consumat de către femeile însărcinate. Conține, de asemenea, cantități importante de vitamina A, B, C și P. Nu îi lipsesc nici carbohidrații de calitate și antioxidanții. Kaki mai este bogat și în acizi organici, taninuri și proteine.

Iată câteva dintre beneficiile consumului acestui fruct exotic pe care îl găsești foarte ușor și la noi:

Protejează inima. Întrucât are un conținut bogat de antioxidanți, kaki ajută la reducerea stresului oxidativ, contribuind la prevenirea osteoporozei. Carbohidrații hrănesc mușchiul inimii.

Scade aciditatea gastrică. Întrucât se înscrie în rândul fructelor alcaline, kaki poate fi consumat de persoanele care suferă de gastrită sau ulcer, întrucât scade aciditatea, inclusiv pe cea a sângelui, reglând metabolismul.

Stimulează imunitatea. Bogat în antioxidanți ca și ceaiul verde, dar și în vitamine și minerale, fructul kaki ajută la creșterea imunității, fiind indicat cu precădere primăvara și toamna. Consumă-l cu regularitate pentru a preveni bolile de sezon și virozele respiratorii.

Combate depresia. Glucidele de bună calitate pe care le conține acest fruct sunt o adevărată hrană pentru creier. Activitatea cerebrală este stimulată, combatând astfel depresia.

E revigorant. Nutrienții din kaki refac depozitele energetice ale organismului și stimulează activitatea creierului, astfel că fructul kaki este recomandat în perioadele de suprasolicitare intelectuală, dar și în cele de convalescență.

Previne apariția cancerului. Datorită conținutului ridicat de antioxidanți și nutrienți, ajută la combaterea stresului oxidativ, prevenind modificările la nivelul ADN-ului celular. Astfel, devine implicit un aliment care poate preveni apariția cancerului.

Înfrumusețează aspectul pielii. Prin conținutul său în vitamine și minerale, kaki este indicat pentru pielea uscată, arsă de soare, ridată sau cu fermitatea pierdută. Bogat în betacaroten, iluminează pielea, care capătă un aspect mai tânăr în foarte puțin timp.

