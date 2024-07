Kamala Harris va fi mai mult ca sigur adversara lui Donald Trump. Anunțul victorios făcut de vicepreședinta SUA

Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a atras sprijinul unui număr suficient de democrați pentru a deveni candidatul partidului pentru funcția de președinte. Harris s-a declarat mândră de sprijinul democraților și și-a anunțat intenția deplină de a-l învinge pe Donald Trump.

Un sondaj realizat de Associated Press, luni, a arătat că Harris a primit aprobarea a peste 1.976 de delegați necesari pentru a câștiga nominalizarea în primul tur de scrutin.

Harris a spus că este „mândră” că și-a asigurat „sprijin larg” și așteaptă cu nerăbdare să accepte oficial nominalizarea, scrie BBC.

”În această seară, sunt mândră că am câștigat sprijinul necesar pentru a fi nominalizată drept candidatul partidului nostru. În următoarele luni, voi călători prin țară și voi vorbi cu americanii. Intenționez pe deplin să unesc partidul și națiunea noastră și să-l înving pe Donald Trump”, a scris Kamala Harris pe X.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.

Over the next few months, I'll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi