Vicepreședinta SUA se teme pentru viitorul țării. ”Sunt al naibii de speriată” VIDEO

Vicepreşedinta SUA, Kamala Harris, a declarat, într-un interviu pentru ABC News, că este ”al naibii de speriată” de faptul că fostul republican Donald Trump ar putea reveni la putere în noiembrie şi a chemat la mobilizare împotriva acestei perspective.

”Sunt al naibii de speriată şi de aceea călătoresc prin ţară (...) Ar trebui să fim cu toţii speriaţi”, a declarat ea la ABC. ”Dar nu trebuie să fugim de ceea ce ne sperie, trebuie să luptăm”, a adăugat democrata în vârstă de 59 de ani.

Vicepreşedinta democrată, care face echipă cu preşedintele Joe Biden pentru realegere în noiembrie, călătoreşte foarte mult pentru a mobiliza tinerii, afro-americanii şi femeile, în special pentru a apăra dreptul la avort.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, Kamala Harris şi-a dezlănţuit atacurile la adresa magnatului republican, marele favorit în cursa pentru învestitura republicană. ”Iată un om, fostul preşedinte, care candidează cu promisiunea, practic, de a fi un dictator. Un individ care vrea să se întoarcă la Casa Albă şi care spune că este 'mândru' de faptul că le-a privat pe femeile americane de dreptul de a-şi controla propriul corp. Un individ care vrea să fie comandant-şef şi care recunoaşte că ar folosi Departamentul de Justiţie în avantajul său”, a enumerat ea.

Let me be clear: The government should not be telling women what to do with their bodies. pic.twitter.com/Gsk36LkgEo