Cadoul primit de Kamala Harris de ziua ei de naştere de la superstarul Stevie Wonder VIDEO

Cadou special primit de Kamala Harris de ziua ei de naştere de la superstarul Stevie Wonder. Acesta i-a cântat duminică, 20 octombrie, vicepreședintei, ”Happy Birthday”, la împlinirea vârstei de 60 de ani. Totulm a avut loc la un eveniment de campanie, în Biserica Divine Faith Ministries International, la Jonesboro, la periferia Atlantei.

Harris a asistat la o slujbă duminică, 20 octombrie, în regiunea Atlantei, împreună cu alţi credincioşi afroamericani, o categorie de alegători majoritar democrată, dar cu unele reticenţe faţă de candidata la preşedinţie.

Thank you to my friend Stevie—it’s a joy to spend my birthday in Georgia with all of you. pic.twitter.com/RuGCv7sKl4