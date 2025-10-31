Harris, furioasă și profund dezamăgită de Joe Biden. Ce spune fosta vicepreședintă despre o viitoare candidatură pentru Casa Albă VIDEO

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a declarat, într-un interviu acordat joi, că o convorbire telefonică frustrantă cu Joe Biden înaintea dezbaterii sale cu Donald Trump i-a arătat că fostul președinte nu era concentrat pe succesul ei - citând acest lucru ca exemplu al motivului pentru care are o relație „complicată” cu Biden.

„Concluzia mea este că motivația lui era îndreptată în întregime spre el însuși”, a spus ea în podcastul „Jurnalul unui CEO”. „Nu a fost vorba despre performanța mea la dezbatere.”

Harris a povestit despre convorbire, cu momente înainte de confruntarea sa cu miză mare cu Trump, în care Biden i-a spus că „un grup de oameni” o vorbeau de rău în Pennsylvania, un stat extrem de influent, „pentru că au auzit că spuneam lucruri rele despre el”.

„Mi s-a spus că vrea să sune ca să fiu pregătită”, a spus Harris. „Eram atât de sigură că era ca să mă încurajeze și (n.r. să-mi spună) „du-te și distruge-i”... Când am închis telefonul, am fost pur și simplu – a fost incredibil – da, am fost furioasă și profund dezamăgită. A fost atât de inutil.”

Apariția la podcastul „The Diary Of A CEO”, parte a turneului media al lui Harris de promovare a cărții sale „107 Days”, a marcat cea mai recentă conversație sinceră a fostei vicepreședinte, care a reluat ce s-a întâmplat în timpul scurtei și nereușite candidaturi la președinție, precum și consecințele înfrângerii sale.

Harris a spus că este încă prietenă cu Biden, despre care a spus că o sunase cu două zile mai devreme de ziua ei.

„Am multă afecțiune pentru el și au fost momente în care am fost destul de sinceră, în care m-a dezamăgit foarte mult și, sincer, m-a înfuriat”, a spus ea.

Percepția asupra stării lui Biden

Harris a comentat și asupra stării mentale a lui Biden înainte de dezbaterea dezastruoasă din iunie 2024 cu actualul președinte Trump. Ea a declarat că nu credea că Biden își dorea cu adevărat să participe la dezbatere, dar a fost convins să o facă.

„E ca orice competiție în care intri, fie că ești în cursa pentru ceva sau e sport – trebuie să îți dorești, nu?” a explicat Harris. „Dacă nu vrei să participi, asta va avea cu siguranță un impact asupra performanței tale, și eu nu cred – sunt destul de sigură că nu și-a dorit să dezbată”.

O nouă candidatură, posibilă

Fosta vicepreședintă a sugerat că ar fi deschisă să candideze din nou pentru președinție. „Cred că motivul pentru a candida din nou este dacă pot face o diferență”, a spus Harris. „Dacă simt că pot oferi ceva ca președinte al Statelor Unite care nu doar să inspire poporul american, ci să ne pună pe o traiectorie corectă”.

Harris a fost întrebată dacă crede că poate oferi un astfel de mesaj țării.

„Adică, de aceea am candidat ultima dată”, a spus ea. „Va trebui să vedem ce se întâmplă în următoarele câteva luni, peste câteva luni.”

