Reacția Kamalei Harris după ce Joe Biden a anunțat că-i predă ștafeta în cursa prezidențială: „Vom lupta împreună. Şi vom câştiga împreună”

Kamala Harris a anunţat că va încerca să obţină nominalizarea democrată la prezidenţiale, după ce Joe Biden s-a retras din cursa pentru un nou mandat la Casa Albă şi a afirmat că o susţine ca succesor al său.

Harris s-a declarat onorată de sprijinul lui Biden şi convinsă că democraţii îl pot învinge pe Donald Trump.

"Sunt onorată să am sprijinul preşedintelui şi intenţia mea este să câştig această nominalizare. În ultimul an, am călătorit în întreaga ţară, vorbind cu americanii despre alegerea clară în aceste alegeri importante. Şi asta voi continua să fac în zilele şi săptămânile următoare. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat - şi pentru a uni naţiunea noastră - pentru a-l învinge pe Donald Trump şi agenda sa extremă Proiect 2025. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Vom lupta împreună. Şi vom câştiga împreună”, este mesajul lui Harris, potrivit The Guardian.

Președintele Joe Biden a anunțat că se retrage din cursa prezidențială într-o scrisoare postată pe pagina sa de X, duminică, 21 iulie.

