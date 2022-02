Kamila Valieva (15 ani) a încheiat pe locul patru proba individuală de patinaj artistic de la JO de iarnă după o prestație plină de greșeli. Locurile unu și doi au revenit totuși rusoaicelor.

Patinatoarea-fenomen Kamila Valieva, reprezentantă a Comitetului Olimpic Rus, a avut o prestație ezitantă, a căzut de două ori și a încheiat pe locul patru concursul individual feminin. Ea pleca din postura de mare favorită și încheiase pe primul loc programul scurt, însă n-a făcut față presiunii.

Ea a încheiat în lacrimi concursul, fiind evident apăsată de toate evenimentele petrecute în jurul ei în ultimele zile.

🔊 Listen to the support from the crowd 👏

A brave performance from 15-year-old Kamila Valieva - who tries to hold back the tears of disappointment 💔#Beijing2022 | #FigureSkating pic.twitter.com/JxFenZPYRF