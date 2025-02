Boala de care suferă Kanye West. Artistul a declarat că a fost diagnosticat cu o afecțiune care nu se tratează medicamentos

Kanye West a declarat că a fost diagnosticat greşit cu tulburare bipolară, iar acum a fost diagnosticat cu autism, scrie The Guardian. Vorbind cu Justin Laboy la podcastul său The Download, West, care acum poartă numele Ye, a spus că soţia sa, Bianca Censori, i-a sugerat să fie rediagnosticat.

Cum a descoperit Kanye că este autist

„Am fost la acest doctor ... Soţia mea m-a dus să fac asta pentru că a spus: „Ceva în personalitatea ta nu pare a fi bipolar, am mai văzut bipolar înainte”. Şi am ajuns să aflu că de fapt am un caz de autism”.

El a spus că diagnosticul l-a ajutat să înţeleagă mai bine unele dintre modelele sale comportamentale, cum ar fi în 2018, când a purtat o şapcă pe care scria Make America Great Again şi l-a lăudat pe Donald Trump, spunând inclusiv „mafia nu mă poate face să nu-l iubesc”.

„Autismul te duce la o chestie gen Rain Man”, a spus West. „'Voi purta această pălărie Trump pentru că îmi place Trump în general'. Şi apoi, când oamenii îţi spun să nu o faci, rămâi doar pe acel punct. Şi asta e problema mea”.

„Când fanii îmi spun să-mi fac albumul într-un anumit fel, îl voi face în mod opus”, a adăugat el, făcând referire la titlul hitului său „Can't Tell Me Nothing”. El l-a menţionat pe prietenul şi fostul său manager Don C, spunând: „A fost atât de greu pentru el pentru că mă iubeşte. Este atât de dificil pentru ei, pentru că este ca un om în toată firea - nu poţi controla contul său bancar, nu poţi controla ce spun pe Twitter”.

Relația cu Kim Kardashian s-a deteriorat din cauza afecțiunii

În 2020, Kim Kardashian, pe atunci soţia lui West, a recunoscut în mod similar dificultatea de a gestiona sănătatea mintală a lui West.

West a declarat că nu mai ia medicamente pentru sănătatea sa mintală; deoarece autismul nu este o boală, acesta nu se tratează medicamentos.

„Nu am mai luat medicamente de când am aflat că bipolaritatea nu era diagnosticul potrivit. Este vorba de a găsi lucruri care să nu blocheze creativitatea, evident, asta este ceea ce aduc eu lumii. Merită să mă chinui, atâta timp cât voi toţi aveţi creativitate”.

El a spus că este atent la episoadele de sănătate mintală precară. „Sunt atent dinainte - dar dacă ajungi în punctul în care se întâmplă, vei rămâne în acea poziţie pentru o vreme. Ar putea dura trei zile, patru zile, o săptămână. Unii oameni, dacă ajung în situaţia asta, trebuie să îi pui într-un loc care nu este public”.

Kanye West a stârnit controverse săptămâna aceasta după ce a sosit la gala Grammy alături de Bianca Censori, aceasta din urmă purtând o rochie transparentă. Ţinuta a fost considerată inutil de provocatoare de unii, în timp ce alţii au sugerat că a fost o formă de constrângere din partea lui West. West a încadrat-o la colaborare, scriind pe X: „Am adaptat acea rochie invizibilă de 6 ori şi, ca prin minune, noi am dispărut”, şi a menţionat „puterea ei legitimă”.

