Un rus a câștigat turneul ATP de la Zhuhai, în China: "Dacă știam, aș fi jucat altfel”

Jucătorul rus de tenis Karen Hacianov (15 ATP, principal favorit) a câştigat marţi turneul ATP 250 de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale în valoare de 981.785 dolari, după ce l-a învins în finală, în două seturi, 7-6 (7/2), 6-1, pe japonezul Yoshihito Nishioka (46 ATP, favorit nr. 8).

Rusul s-a impus după o oră şi 44 de minute de joc, într-o partidă în care a reuşit 9 aşi, dar a făcut şi trei duble greşeli.

Pentru Hacianov este al cincilea titlu ATP cucerit, ultimul fiind trofeul de la Masters 1000 de la Paris din 2018.

Niponul rămâne momentan cu doar două titluri în palmares, Seul (2022) şi Shenzhen (2018).

"Dacă știam că ai ziua de naștere mâine, aș fi jucat altfel. De fiecare dată când joc împotriva ta îmi spun: ”Uau, trebuie să alerg mult. Stânga, dreapta, stânga, dreapta”... Îți doresc toate cele bune. Ești unul dintre cei mai politicoși și mai drăguți băieți din circuit", a spus Hacianov la final

