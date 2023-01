Tenismanul rus Karen Hacianov, nr. 20 mondial şi cap de serie nr. 18, s-a calificat în sferturile de finală ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, după victoria cu 6-0, 6-0, 7-6 (7/5) în faţa japonezului Yoshihito Nishioka (30 ATP), duminică la Melbourne, informează AFP.

Hacianov, semifinalist la ultimul US Open, care nu a mai trecut de turul 3 la Melbourne, va disputa primul său sfert de finală australian cu americanul Sebastian Korda.

Korda, nr. 31 mondial, a trecut tot duminică în cinci seturi, 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10/7), de polonezul Hubert Hurkacz, cap de serie nr.10.

La final, rusul cu origini armene Karen Hacianov și-a exprimat solidaritatea cu locuitorii regiunii Arțah, disputată la nivel internațional între Armenia și Azerbaidjan.

Războiul din Nagorno-Karabah din 2020 sau Al doilea război din Karabahul de Munte a fost un conflict armat între Azerbaidjan, sprijinit de Turcia, și autoproclamata Republică Arțah, sprijinită de Armenia

”Continuă să crezi până la capăt! Arțah, rămâi puternic”, a scris Hacianov pe camera de filmat de la Australian Open.

Russian-Armenian tennis star, Karen Khachanov has made it to the #AustralianOpen Quarter Finals and once again wrote a message of solidarity on the @Channel9 camera standing in solidarity with #Artsakh.

Keep believing all the way until the end! Artsakh Stay Strong

