Cine e vedeta Playboy care apare în dosarul lui Donald Trump, alături de un star porno. Și ea primit bani de la acuzat

Dosarul penal împotriva fostului preşedinte Donald Trump, dezvăluit marţi, nu se bazează doar pe presupusa sa relaţie - foarte mediatizată - cu starul porno Stormy Daniels, ci şi pe o legătură separată cu modelul Playboy Karen McDougal, relatează Reuters.

Fost model şi actriţă în vârstă de 52 de ani din Indiana, Karen McDougal a fost "playmate"-ul anului în revista Playboy la sfârşitul anilor 1990.

Ea a declarat că a avut o aventură cu Trump în 2006 şi 2007, dar Trump a negat că ar fi avut o relaţie sexuală cu ea.

American Media Inc (AMI), compania mamă a revistei National Enquirer, a recunoscut că i-a plătit lui Karen McDougal 150.000 de dolari pentru drepturile asupra poveştii sale, pentru a o împiedica să o facă publică înainte de alegerile prezidenţiale din 2016 - o practică cunoscută în industria editorială sub numele de "catch and kill" (prinde şi ucide - n.r.).

AMI a recunoscut acest aranjament într-un acord încheiat cu procuratura districtului Manhattan în 2018.

Procurorii au afirmat marţi, în rechizitoriu, că Trump nu a vrut ca povestea femeii să devină publică "pentru că era îngrijorat de efectul pe care l-ar putea avea asupra candidaturii sale". Procurorii au spus că Trump, avocatul său Michael Cohen şi fostul director executiv al AMI, David Pecker, un prieten vechi al lui Trump, au convenit ca Trump să ramburseze AMI banii plătiţi lui McDougal. Dar Pecker a optat în cele din urmă să nu mai ceară plata, după ce a discutat cu un avocat al companiei.

Comisia Electorală Federală a SUA a decis în 2021 că plata AMI către McDougal a reprezentat o contribuţie ilegală la campania electorală de care a beneficiat Trump şi a amendat compania succesoare a acesteia cu 187.500 de dolari.

Pecker a depus mărturie în faţa marelui juriu din Manhattan care a investigat cazul şi care a decis punerea sub acuzare, marţi, a lui Trump.

McDougal a dat în judecată AMI şi a ajuns la un acord care i-a permis să discute despre relaţia sa cu Trump.

Plata AMI către McDougal este legată de una dintre cele două aventuri care se află în centrul dosarului penal împotriva lui Trump. Cealaltă o implică pe vedeta porno Stormy Daniels, care şi ea a primit 130.000 de dolari de la avocatul lui Trump, Cohen, cu puţin timp înainte de alegerile din 2016.

Atât Daniels, cât şi Cohen spun că plata a fost făcută pentru a-i cumpăra tăcerea vedetei porno în legătură cu o aventură cu Trump pe care ar fi avut-o în 2006.

Cohen a pledat vinovat în 2018 la acuzaţiile federale de finanţare ilegală a campaniei electorale legate de plăţile făcute lui Daniels.

Trump a negat că a avut relaţii sexuale cu oricare dintre femei, dar a recunoscut că i-a dat banii lui Cohen.

